Le bilan de la pandémie de Covid-19 dans le monde mercredi à 11H00 GMT

La pandémie du nouveau coronavirus a contaminé officiellement plus de 31,6 millions de personnes dans le monde, dont plus de 5 millions en Europe, depuis l’apparition des premiers cas en Chine en décembre, selon un bilan réalisé par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 11H00 GMT.

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 971.677 morts dans le monde et 21.641.500 personnes sont aujourd’hui considérées comme guéries.

En Europe, 5.000.421 cas ont été recensés pour 227.130 décès, dont plus de la moitié en Russie (1.122.241 infections, 19.799 morts), en Espagne (682.267, 30.904), en France (502.541, 31.416) et au Royaume-Uni (403.551, 41.825).

Plus de 380.000 nouveaux cas y ont été déclarés ces sept derniers jours, soit le plus grand nombre d’infections recensées en une semaine dans la région depuis le début de la pandémie. La hausse des contaminations détectée s’explique en partie par la forte augmentation du nombre de tests réalisés dans un certain nombre de pays d’Europe, comme en France où plus d’un million de tests sont réalisés chaque semaine.

Malgré cette augmentation, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques restent probablement non détectés.

La région est la 4e zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas déclarés, derrière l’Amérique latine et les Caraïbes (8.870.807 cas dont 327.821 décès), l’Asie (7.467.107, 128.442), les Etats-Unis et le Canada (7.043.878, 210.087), mais devant le Moyen-Orient (1.840.080, 42.933), l’Afrique (1.423.382, 34.332) et l’Océanie (31.260,932).

Sur la journée de mardi, 5.916 nouveaux décès et 309.117 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 1.085 nouveaux morts, les États-Unis (838) et le Brésil (836).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 200.818 décès pour 6.897.495 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Au moins 2.646.959 personnes ont été déclarées guéries.Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 138.108 morts pour 4.591.604 cas, l’Inde avec 90.020 morts (5.646.010 cas), le Mexique avec 74.348 morts (705.263 cas), et le Royaume-Uni avec 41.825 morts (403.551 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 96 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (86), l’Espagne (66), la Bolivie (66), et le Brésil (65).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 85.307 cas (10 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 4.634 décès et 80.505 guérisons. Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24 heures peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Avec AFP