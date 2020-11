Le Brésil reçoit le premier lot du vaccin Coronavac contre le Covid-19

Le Brésil, l’un des pays les plus touchés au monde par le nouveau coronavirus, a reçu, jeudi, le premier lot de doses du “Coronavac”, le vaccin développé par le laboratoire chinois Sinovac et dont les études cliniques sont en phase finale.

Les 120.000 premières doses de “Coronavac” ont été réceptionnées à Sao Paulo, dont le gouvernement local a conclu un contrat avec Sinovac pour recevoir un total de 46 millions de doses, soit l’équivalent de la population totale de cette région, la plus touchée du pays par la pandémie.

L’avion-cargo qui a transporté les vaccins avait quitté la Chine lundi et a atterri peu avant 8 heures (11 heures GMT) à l’aéroport international de Guarulhos de Sao Paulo.

“Nous sommes ici pour recevoir la cargaison qui aide à sauver la vie de milliers de Brésiliens”, a déclaré le gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria, qui, avec d’autres autorités locales, était à la réception des vaccins dans le cadre d’un dispositif de sécurité renforcé.

Outre l’importation des doses du vaccin, l’accord du gouvernement de Sao Paulo avec le laboratoire chinois prévoit également le transfert de la technologie vaccinale à l’Institut Butantan, un établissement public qui coordonne les essais cliniques au Brésil avec la firme chinoise.

Les essais sur ce vaccin sont menés sur un total de 13.000 volontaires dans le pays sud-américain et, selon les résultats publiés cette semaine dans la revue scientifique Lancet, le vaccin a la capacité de produire une réponse immunitaire dans l’organisme 28 jours après son injection avec une efficacité dans 97% des cas.

Si le vaccin atteint les taux d’efficacité et de sécurité nécessaires une fois les essais terminés, l’antigène doit être soumis pour évaluation par les autorités sanitaires pour enregistrement et utilisation ultérieure dans les campagnes de vaccination contre le coronavirus.

Le Brésil est devenu l’un des grands centres d’expérimentation de vaccins au monde, à la fois en raison de la diversité génétique de sa population et de la capacité de certains de ses laboratoires, ainsi que de la large propagation de la pandémie dans le pays.

Avec ses 210 millions d’habitants, le Brésil compte près de 167.455 de décès dus au Covid-19 et près de 6 millions d’infections, des chiffres qui font du pays sud-américain l’un des pays les plus touchés au monde avec les États-Unis et l’Inde.

