Le CAM lance le Centre National de l’Entreprenariat des Jeunes et l’Inclusion Financière en Milieu Rural

Le Crédit Agricole du Maroc, dans le cadre de son plan d’actions à destination du monde rural, lance le Centre National de l’Entreprenariat des Jeunes et de l’Inclusion Financière en milieu rural – le CNEIF Rural

Inscrit dans son plan d’actions à destination du monde rural et visant à apporter une contribution active et efficace à la mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement, le Crédit Agricole du Maroc lance le Centre National de l’Entreprenariat des jeunes et l’Inclusion Financière en milieu rural : le CNEIF Rural.

Premier partenaire du monde rural et agricole, le Crédit Agricole du Maroc, fidèle à sa vocation et à son engagement quotidien, s’inscrit dans les objectifs et les perspectives du nouveau modèle de développement et renforce sa mobilisation pour l’enclenchement d’une nouvelle dynamique de création de valeur, à travers la mise en place d’un Centre dédié qui regroupera trois structures :

Un Centre d’études et de recherches qui travaillera sur les thématiques inhérentes à la contribution future du CAM au Nouveau Modèle de Développement. Le centre d’étude et de recherche portera pour objectif l’inclusion financière en renforçant encore plus les programmes d’accompagnement non financier, d’éducation financière et de sensibilisation de la population rurale, de renforcement des capacités des populations agricoles et rurales… ;

qui travaillera sur les thématiques inhérentes à la contribution future du CAM au Nouveau Modèle de Développement. Le centre d’étude et de recherche portera pour objectif l’inclusion financière en renforçant encore plus les programmes d’accompagnement non financier, d’éducation financière et de sensibilisation de la population rurale, de renforcement des capacités des populations agricoles et rurales… ; Un Centre TPE entièrement dédié à l’entreprenariat des jeunes en milieu rural et dont la mission est d’accompagner les porteurs de projets dans le cadre du programme Al Moustatmir Al Qaraoui en mettant à leur service des ressources humaines hautement qualifiées et spécialisées dans la gestion des projets ruraux et qui assureront la prise en charge et le suivi des projets des jeunes entrepreneurs ;

entièrement dédié à l’entreprenariat des jeunes en milieu rural et dont la mission est d’accompagner les porteurs de projets dans le cadre du programme Al Moustatmir Al Qaraoui en mettant à leur service des ressources humaines hautement qualifiées et spécialisées dans la gestion des projets ruraux et qui assureront la prise en charge et le suivi des projets des jeunes entrepreneurs ; Un Big data Rural et Agricole dont la vocation est de servir de carrefour de données à l’ensemble de l’écosystème agricole et rural du pays et qui permettra de développer une meilleure synergie entre les acteurs de l’écosystème grâce aux dispositifs d’échanges de données, de proposer un accompagnement financier et technique adapté via une meilleure connaissance des acteurs des chaines de valeur agricoles, et d’améliorer la résilience à travers une meilleure compréhension des flux et activités dans le monde rural.

Logé dans un espace de 2.000 m2 et doté de ressources de pointe dédiées, le CNEIF Rural vient ainsi confirmer le rôle prépondérant du Crédit Agricole du Maroc dans l’accompagnement et le financement du développement humain, la banque ayant toujours été au service de l’humain qu’elle place au centre de ses préoccupations au même titre que la solidarité et le soutien aux populations les plus vulnérables.

Le CNEIF Rural permettra au CAM de décliner les orientations inscrites dans son projet d’entreprise à horizon 2025 et qui sont en phase avec les axes stratégiques du Nouveau Modèle de Développement sur les volets économie, inclusion & solidarité et territoires & durabilité, à savoir :

Sur l’axe relatif à l’Economie, le CAM s’engage à intensifier l’accompagnement financier du secteur de l’agriculture pour en faire le moteur de croissance d’une économie marocaine productive, diversifiée et créatrice de valeur et d’emplois de qualité.

Pour cela, la Banque accompagnera plus fortement la dynamique de modernisation des exploitations agricoles, l’arrimage de l’aval à l’amont agroindustriel dans toutes les filières, les projets d’agrégation et les projets agricoles solidaires. A travers des financements adéquats, elle appuiera l’agriculture nationale pour qu’elle puisse continuer à gagner en productivité et en qualité contribuant ainsi à l’amélioration de sa compétitivité.

Concernant l’axe de l’inclusion financière et de la Solidarité, le CAM s’engage à être le porte-drapeau du financement inclusif en milieu rural de sorte à ouvrir tous les champs du possible en particulier pour les femmes et les jeunes.

Il œuvrera ainsi pour le renforcement de l’inclusion économique et la participation des jeunes et des femmes et poursuivra ses efforts de bancarisation et de sensibilisation des populations cibles tout en accompagnant les projets structurants au niveau local ou régional dont l’impact économique et social est avéré et ce à travers la mise en place de montages financiers sécurisés et spécifiques permettant de lutter, in fine, contre toute forme d’exclusion financière.

Concernant l’axe des Territoires et de la durabilité, le CAM s’engage à :

Contribuer à faire des territoires ruraux des pôles de développement économique pour le Maroc : La Banque mettra ainsi en place des financements de l’agriculture qui intègrent les principes de durabilité environnementale et de responsabilité sociale ainsi que des dispositifs de financement et d’accompagnement de la transition verte et des filières favorisant l’innovation et l’intégration industrielle dans tous les territoires.

La Banque mettra ainsi en place des financements de l’agriculture qui intègrent les principes de durabilité environnementale et de responsabilité sociale ainsi que des dispositifs de financement et d’accompagnement de la transition verte et des filières favorisant l’innovation et l’intégration industrielle dans tous les territoires. Œuvrer en faveur d’une transition verte de l’économie et une résilience des territoires face aux changements climatiques en faisant de la transition verte de l’économie, notamment de l’agriculture, de l’agro-industrie et du monde rural un axe stratégique de son développement et en prônant un financement de l’agriculture qui intègre les principes de durabilité environnementale et de responsabilité sociale.

de la transition verte de l’économie, notamment de l’agriculture, de l’agro-industrie et du monde rural un axe stratégique de son développement et en prônant un financement de l’agriculture qui intègre les principes de durabilité environnementale et de responsabilité sociale. Devenir le trait d’union par excellence entre les zones urbaines et rurales en agissant pour renforcer les complémentarités, consolider la solidarité entre urbains et ruraux et encourager la tendance mondiale de l’interconnexion territoriale.

Avec le lancement de ce nouveau Centre National de l’Entreprenariat des jeunes et l’Inclusion financière en milieu rural et la déclinaison des actions de son plan d’entreprise à horizon 2025, le Crédit Agricole du Maroc acte pleinement son engagement effectif pour l’atteinte des objectifs de l’ambition nationale transcrite dans le Nouveau Modèle de Développement et portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste.