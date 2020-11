Le célèbre jet d’eau de Genève restera éteint pour marquer la pandémie

Le célèbre jet d’eau de Genève, dont la plume majestueuse s’élance jusqu’à 140 mètres au-dessus de la ville au bord du lac Léman, ne sera pas rallumé afin de marquer la deuxième vague de pandémie qui frappe durement le pays.

Le jet d’eau, qui est actuellement arrêté pour des travaux annuels de maintenance, devait être redémarré le 12 novembre, mais le conseil d’Etat du canton de Genève en a décidé autrement.

“Au vu de la situation sanitaire actuelle en Suisse et à Genève liée à la pandémie de Covid-19, le Conseil d’Etat a décidé de mettre l’emblème genevois temporairement ‘à l’abri’ face à cette deuxième vague. Il lance ainsi un nouveau signal à la population pour l’encourager à limiter autant que possible ses sorties et déplacements”, souligne un communiqué du gouvernement cantonal.

C’est le deuxième arrêt du jet d’eau demandé par les autorités genevoises cette année en lien avec la pandémie de Covid-19. Le premier a duré 83 jours lors de la période de confinement du printemps dernier.

Genève prend ainsi le contrepied de nombreuses autorités dans le monde qui choisissent en général d’ériger leurs monuments ou les sites marquants comme un symbole de résilience face à l’adversité en les rendant plus visibles.

Le jet d’eau, enclenché manuellement, fonctionne en temps normal tous les jours depuis 1891 sauf en cas de rafales de vent ou de grand froid et désormais en cas de pandémie.

Il est illuminé le soir pour soutenir des causes caritatives, humanitaires ou diplomatiques à l’instar de l’Empire State building à New York.

Le jet d’eau est une petite merveille d’ingénierie. La vitesse de sortie de l’eau est de 200km/h et un demi-mètre cube d’eau est projeté par seconde à la hauteur de 140 mètres, selon les chiffres officiels publiés par Genève.

Le jet est créé par deux groupes de motopompes qui pèsent au total plus de 16 tonnes et atteignent une puissance de près de 1000 kilowatts.

Des millions de minuscules bulles d’air assurent l’aspect neigeux du jet d’eau éclairé la nuit, souligne encore la ville sur son site internet.

La Suisse et le canton de Genève connaissent une forte résurgence des cas de Covid-19 depuis quelques semaines. Genève a imposé des mesures de semi-cnofinement pour tenter d’éviter que ses hôpitaux ne soient submergés, comme c’est déjà le cas dans certaines autres région du pays.

( Avec AFP )