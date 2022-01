Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, accompagné de Said Ahmidouch, wali de la région de Casablanca-Settat, et Mohamed Berrada, président de la Fondation sociale et culturelle Oum Keltoum de Sidi Moumen, a procédé le samedi 22 janvier, à l’inauguration du centre de santé urbain de 2ème niveau Oum Keltoum-Al Walaa, réalisé à Sidi Moumen au niveau de l’arrondissement Sidi Bernoussi.

Ce centre, désormais ouvert au public, a été établi dans le cadre des orientations royales relatives à la réforme du

système de santé et au renforcement des soins de santé de base dans la perspective de la généralisation de la

couverture médicale.

Il se place dans une vision de complémentarité avec le Complexe social Oum Keltoum qui est mitoyen du centre et le Complexe culturel el Ghali qui est juste en face, dans la mesure où, comme on le sait, l’éducation, la culture et la santé sont intimement reliés et constituent les priorités de notre modèle de développement.

Ce centre vise à renforcer le réseau des soins de base de la métropole, et à rapprocher les services de santé de base des citoyennes et des citoyens locaux, estimés à plus de 50 000 personnes.

Réalisé en partenariat entre le ministère de la Santé et la Fondation Oum Keltoum pour un budget de 6,2 millions de dirhams, le centre s’étale sur une superficie de 726 m2. Il a été doté de différents équipements biomédicaux de base, et devra fournir divers services de santé de proximité, notamment les consultations et les traitements paramédicaux, en plus de la prise en charge des maladies chroniques, la lutte contre la tuberculose, la santé de la mère et de l’enfant, la santé scolaire, et les services bucco-dentaires.

Construit sur deux niveaux, le centre de santé urbain comprend plusieurs salles et bureaux. Le rez-de-chaussée compte une salle d’accueil et d’attente, deux salles de consultation, une salle de lutte contre la tuberculose, une salle de soins bucco-dentaires et une salle pour les traitements et les injections.

L’étage se compose d’une salle d’accueil, une salle d’attente, un bureau du médecin-chef, deux salles d’examen médical, une salle de sensibilisation (section des mères), ainsi que d’autres salles d’échographie et d’ECG, une salle de santé de la mère et de l’enfant et une salle de planification familiale.

Il est à rappeler que cette nouvelle réalisation de santé a été précédée, il y a quelques années, par deux autres réalisations effectuées par la Fondation Oum Keltoum, sous l’impulsion de la famille Berrada : la construction, l’équipement et le financement de l’hôpital Moulay Youssef (ex hôpital Sid Soufi) et de l’hôpital Hassani à Casablanca, dans le cadre de partenariats publics privés, entre le ministère de la santé et la fondation.

La Fondation Oum Keltoum est une institution d’intérêt général à but non lucratif et reconnue d’utilité publique. Engagée dans la lutte contre l’exclusion sociale, son objectif est de venir en aide à la population en situation précaire et défavorisée, en mettant à leur disposition des services sociaux, médicaux ainsi que culturels jugés indispensables à l’amélioration de la qualité de vie de la population en particulier celle de Sidi Moumen.