Le Centre hospitalier régional de Guelmim dispensera une offre médicale complète et améliorera les services de soins dans la région de Guelmim-Oued Noun, a souligné, mercredi à Guelmim, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Lors d’une visite de terrain à cet établissement, M. Ait Taleb a indiqué que ce projet phare, qui sera achevé d’ici 2023, va garantir l’hospitalisation, la formation du personnel infirmier, la santé mentale et les maladies psychiques, dans la perspective de renforcer davantage l’offre de santé dans la région.

Dans une déclaration à la presse, il a noté que cette visite a pour but de s’arrêter sur l’état d’avancement de ce projet, “en vue de pallier les carences et améliorer la qualité des soins, pour que ce Centre hospitalier soit en phase avec le développement dans le domaine de la santé et des technologies de la santé”.

Cet hôpital sera un espace de formation universitaire en médecine, afin de concrétiser une approche régionale dans le secteur de la santé, a expliqué le ministre, qui a été accompagné du wali de la région de Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, du directeur régional de la Santé, Said Boujelaba, et de la présidente du conseil régional de Guelmim-Oued Noun, Mbarka Bouaida.

De même, le ministre a visité le chantier de construction de l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé (ISPITS), dont les travaux ont atteint 80 %. Erigé sur une superficie globale estimée à 2 Ha, ce projet a nécessité la mobilisation d’une enveloppe budgétaire de 25 millions Dh (MDH).

Par ailleurs, M. Ait Taleb a visité le Centre urbain de vaccination contre la Covid-19 et l’hôpital provincial Hassan II à Tan-Tan, en présence notamment du gouverneur de la province, Abdelatif Chadli, dans le cadre du suivi du déroulement de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19.

Par la même occasion, des explications ont été présentées à M. Ait Taleb sur cette campagne de vaccination et sur la situation épidémiologique au niveau provincial.

Quelque 6.758 personnes se sont vues administrer la première dose du vaccin anti-Covid dans la province alors que le nombre des personnes ayant reçu la deuxième dose s’élève à 5.960 jusqu’à le 5 avril, selon des données fournies à la délégation.

Dans ce contexte, M. Ait Taleb a salué les efforts déployés par les autorités sanitaires dans la province pour assurer le bon déroulement de l’opération de vaccination.

Dans une déclaration à la presse, M. Ait Taleb a indiqué que le Maroc a fait face à l’épidémie “avec abnégation”, grâce aux Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI et aux efforts des cadres de santé, relevant que cette campagne anticipative a été largement saluée par les observateurs à l’échelle internationale.

L’opération de vaccination se déroule “dans des conditions optimales”, a-t-il poursuivi, ajoutant que cette campagne se poursuit dans l’optique d’atteindre une immunité collective dans les brefs délais.

Après avoir rappelé que cette visite à la province de Tan-Tan se coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la santé et après une année de la gestion de cette pandémie et l’apparition de la 3éme vague de ce virus, M. Ait Taleb a souligné la nécessité de préserver le système de santé, étant donné que cette pandémie a eu des impacts économiques et sociaux négatifs au niveau mondial.

