Le chantage gazier de l’Algérie envers l’UE est inacceptable (Député européen)

‍Le chantage gazier qu’exerce l’Algérie envers l’Union européenne est inacceptable, a souligné, lundi, l’eurodéputé tchèque, Tomáš Zdechovský.

«Je suis très préoccupé par la décision de l’Algérie de perturber le gazoduc Maghreb-Europe», a-t-il affirmé dans un tweet.

«Cette décision unilatérale prise dans un contexte de hausse des prix de l’énergie vise à manipuler les prix du gaz. L’UE ne doit pas céder à ce chantage» a-t-il avertit.

L’Algérie a annoncé, dimanche, sa décision de ne pas reconduire l’accord sur le gazoduc Maghreb-Europe (GME).

L’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) et l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable ont précisé dans un communiqué que cette décision n’aura dans l’immédiat qu’un impact insignifiant sur la performance du système électrique marocain.

Les deux organismes ont indiqué que les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la continuité de l’alimentation du pays en électricité.