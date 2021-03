Le chef de la diplomatie US effectue une “visite virtuelle” à l’ONU, le 29 mars

Le Secrétaire d’État américain, Antony Blinken, effectuera le 29 mars une visite virtuelle au siège des Nations-Unies à New York, durant laquelle il va notamment présider une réunion du Conseil de sécurité et “rencontrer” des responsables onusiens, une occasion d’affirmer l’engagement de la nouvelle administration américaine en faveur d’une approche multilatérale.

Cette visite permettra de réaffirmer “l’engagement des Etats-Unis à travailler dans le cadre du système multilatéral pour relever les plus grands défis du monde”. Elle s’appuiera sur les actions de l’administration US pour se réengager dans le cadre de l’ONU, notamment en rejoignant l’Accord de Paris et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et en annonçant la candidature des Etats-Unis au Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies pour le mandat 2022-2024, a indiqué la diplomatie américaine dans un communiqué.

Dans le cadre de la présidence américaine du Conseil de sécurité pour le mois de mars, M. Blinken présidera une réunion du Conseil consacrée à la situation humanitaire en Syrie, durant laquelle il compte réaffirmé “le soutien des États-Unis au peuple syrien, pour un cessez-le-feu à l’échelle nationale et permettre à l’aide humanitaire d’atteindre les communautés vulnérables dans tout le pays”.

Selon la même source, le chef de la diplomatie US s’entretiendra également avec le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, sur “des questions urgentes au niveau du Conseil de sécurité, du besoin continu de réformes du système des Nations-Unies et des futures opportunités d’engagement des États-Unis” dans l’ensemble du système onusien.

Le Secrétaire d’Etat américain rencontrera aussi le président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Volkan Bozkir, pour discuter des priorités de la prochaine session de l’Assemblée qui débute en septembre prochain, et d’autres questions bilatérale et internationales, ajoute-t-on.

