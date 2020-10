Le chef de l’ONU se félicite de la coopération exemplaire du Maroc avec la MINURSO

Dans son dernier rapport sur le Sahara marocain, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est félicité de la pleine et entière coopération du Maroc avec la MINURSO.

En effet, M. Guterres a fait part de sa pleine satisfaction au sujet de la coopération avec les Forces Armées Royales (FAR), notamment pour l’excellent niveau d’échanges dans le cadre du mécanisme bilatéral de travail et de coordination qui regroupe les FAR et la MINURSO, ce qui a permis de résoudre un nombre important de questions en suspens.

Le Secrétaire général a également mis en exergue le soutien significatif apporté par le gouvernement marocain à la MINURSO, citant notamment «la fourniture rapide des résultats des tests Covid-19 pour le personnel de la Mission onusienne», ainsi que « l’accès du personnel onusien aux vols spéciaux », facilitant ainsi grandement les rotations du personnel de la MINURSO.

Dans ses recommandations aux membres du Conseil de sécurité, le chef de l’ONU a en outre réitéré sa pleine satisfaction vis-à-vis de la coopération entre les autorités marocaines et la MINURSO, rappelant à cet égard qu’il s’était félicité, lors de son dernier rapport, de la pleine coopération des FAR avec la Mission onusienne.

( Avec MAP )