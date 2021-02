Le chef du gouvernement tunisien propose un plan pour le recrutement de 2400 docteurs chercheurs au chômage

Le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, a annoncé le lancement d’un plan pour le recrutement en trois ans de 2400 docteurs chercheurs au chômage dans les universités, dans la fonction publique et dans le secteur public.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, Mechichi a précisé, lors d’une réunion avec les docteurs au chômage en sit-in et en grève de faim au siège du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, que dans le cadre de cette initiative sérieuse visant à résoudre la problématique des docteurs chercheurs au chômage, 800 chercheurs seront recrutés chaque année entre 2021 et 2023.

Il a, en outre, ajouté que cette solution concrète sera appuyée par les propositions des docteurs chercheurs qui sont appelés à être de véritables partenaires dans la résolution de cette crise et à contribuer à la mise en place d’un plan d’action clair.

De son côté, la ministre tunisienne de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Olfa Ben Ouda Sioud a indiqué que le gouvernement œuvre en partenariat avec l’Union Générale Tunisienne du Travail à trouver de véritables solutions à la crise des docteurs chercheurs au chômage.

Elle a, par ailleurs, signalé que le département est parvenu à un accord avec l’Union Tunisienne de l’Industrie et de l’Artisanat portant sur la nécessité d’inclure dans le cahier des charges des établissements d’enseignement supérieur privés la nécessité de porter le taux des enseignants titulaires de doctorat à 50% du total du cadre enseignant.

Dans un communiqué publié à l’issue de cette réunion avec le chef du gouvernement, sur sa page officielle Facebook, l’Union des docteurs au chômage a annoncé qu’il a été décidé de suspendre la grève de faim entamée depuis 32 jours et de poursuivre le sit-in observé depuis 8 mois en attendant des nouveautés dans ce dossier.

Avec MAP