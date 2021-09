Le cinéma Marocain présent à la 27ème édition du FESPACO 2021

Trois films Marocains seront en lice dans la compétition officielle du Festival panafricain du cinéma et de la télévision d’Ouagadougou. Annulé pour des restrictions sanitaires imposées par la covid-19. Le FESPACO qui se tenait communément en mois de février se déroulera du 16 au 23 Octobre prochain sous le thème « Cinéma d’Afrique et de la Diaspora : nouveaux regards, nouveaux défis ».

Dans la section du long métrage de la compétition officielle le Maroc sera présent avec le film « OLIVER BLACK » de son réalisateur TAWFIK BABA, il y aura également le film documentaire de Karima Saïdi « dans la maison » et aziya dans la catégorie court métrage de Karim BOUKHARI.

→ Lire aussi : La 7ème édition du Prix Caméléon 2021-2022 met le Maroc à l’honneur

Concomitamment à la compétition officielle d’autres réalisateurs Marocains répondront présents au festival, dont Mohamed Nadif avec son film « Femmes du pavillon J » Mustafa Al-Darqawi participera avec son film « Événements sans signification ». Ismael Kerroukhi avec son film MIKA et enfin Révolution”, de Nissrine Amoussa et anna lisa sholi.

Le festival panafricain du cinéma et de la télévision d’Ouagadougou (FESPACO), est un rendez-vous biennal qui rassemble les professionnels du cinéma africains et du reste du monde autour d’un seul facteur en commun celui du cinéma Africain. Le cinéma Sénégal sera l’invité d’honneur de cette édition qui fêtera le 52éme anniversaire du festival.

Créé en 1969 est institutionnalisé en 1972, le FESPACO dont le siège est Ouagadougou capitale de Burkina Faso bénéficie d’une reconnaissance des états africains, c’est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère en charge de la culture de Burkina Faso.