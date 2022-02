Le « Cloud » devient la technologie la plus influente (Huawei)

L’adoption du Cloud a connu une croissance explosive devenant ainsi la technologie la plus influente aujourd’hui. Réel accélérateur de l’innovation, la continuité et la résilience des entreprises, particulièrement suite à la crise engagée par la pandémie, le Cloud a permis aux organisations de s’adapter à des changements sans précédent et répondre rapidement aux besoins des partenaires dans des circonstances difficiles.

Quant au marché marocain en particulier, les services Cloud vont manifestement au-delà des applications bureautiques de base, ils transforment la capacité de production du Maroc et apparaissent désormais comme l’un des axes les plus essentiels de la transformation numérique du pays.

Considéré comme un pilier de l’industrie du Cloud, Huawei Maroc accélère aujourd’hui ses investissements dans le Royaume dans des projets de Cloud Computing afin de fournir un Cloud omniprésent et permettre aux organisations, des secteurs public et privé, de développer des économies fondées sur la connaissance.

Avec plus de trois décennies d’expertise dans le domaine des TIC, Huawei étend sa présence Cloud dans des endroits comme le Maroc et d’autres pays, en vue de faire profiter tous les pays de l’Afrique des avantages du Cloud. In fine, le principe de Huawei est de respecter et de maintenir la souveraineté des données, et de répondre aux exigences de sécurité des données de chaque pays et de chaque entreprise. D’ailleurs, les propos de M. Mounir Soussi – Vice President Cloud & AI Africa à Huawei, confirment la volonté du groupe de garantir la souveraineté du Cloud :

« Le cloud constitue notre nouvelle niche d’investissement pour Huawei pour promouvoir l’accès aux technologies numériques. Nous œuvrons pour l’usage du cloud souverain au niveau gouvernemental et le cloud hybride pour les entreprises de toute taille. »

A ce jour, beaucoup de partenaires, grandes entreprises, PME, startups et ministères, ont déjà choisi Huawei comme leur fournisseur de solutions de Cloud à long terme et partenaire technologique stratégique, profitant pleinement des solutions avancées de l’entreprise. En effet, avec un partenaire de Cloud comme HUAWEI CLOUD, les entreprises peuvent innover en achetant rapidement des technologies telles que l’IoT, la blockchain et l’IA en ligne. Des technologies qui commencent d’ailleurs à avoir un taux d’adoption de plus en plus fort avec l’offre Cloud Huawei ayant enregistré la croissance la plus importante du marché du cloud mondial avec une croissance de plus de 200%.

Garantir agilité, évolutivité et économie de coûts, voici la promesse portée par le Cloud de Huawei, des éléments qui demeurent clés dans la conjoncture actuelle. Par ailleurs, Huawei propose un accompagnement aux organisations adoptant la technologie et affirme qu’elle investira massivement dans la formation au Cloud et le soutien marketing de ses partenaires.

Le déploiement de TIC avancées telles que le Cloud et la 5G pour favoriser la transformation numérique dans toute l’Afrique est d’une importance capitale, un challenge que le groupe est prêt à relever. Porté par l’ambition de servir de terreau fertile à l’épanouissement du monde intelligent, Huawei Maroc continuera de doubler ses efforts dans le Royaume pour soutenir les organisations dans leurs parcours de transformation numérique.

Il est indéniable que le secteur du Cloud va continuer à se développer et les organisations marocaines sont bien placées pour profiter des opportunités. En outre, des acteurs du Cloud tels que Huawei sont prêts à favoriser l’adoption et à accélérer les innovations dans la région.