Le Conseil communal de Tanger approuve plusieurs projets de développement

Le Conseil de la commune de Tanger a approuvé, lors de sa première réunion de la session ordinaire du mois de février tenue vendredi soir, plusieurs projets de développement et de préservation de l’environnement.

Les membres du Conseil ont approuvé l’ensemble des points figurant à l’ordre du jour, à savoir la délimitation des voies publiques, l’acquisition du foncier pour construire une station de pompage dédiée à l’assainissement liquide ainsi qu’un réservoir d’eau potable, outre la construction d’une école de la deuxième chance.

En ce qui concerne les projets de réhabilitation urbaine, le Conseil a approuvé une demande de la circonscription de Tanger-Médina pour réactiver le programme de réhabilitation de l’ancienne médina ainsi que l’annexe d’une convention avec l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) afin d’achever les projets s’inscrivant dans le cadre du programme Tanger-Métropole et la construction de l’Institut Moulay Ahmed Boukili.

Côté environnement, les membres du Conseil ont approuvé la création d’une fondation de coopération entre les communes dénommée “Boughaz”, et le financement d’un projet de création d’une station de transformation des déchets ménagers et assimilés à Tanger.

S’agissant de l’amélioration de la gestion des services publics, il a été décidé de créer une société de développement local pour gérer l’abattoir communal, de ratifier les statuts de la société de développement local dédiée à la gestion et l’exploitation des services publics de la commune, notamment le stationnement, la circulation et la fourrière communale, outre l’approbation du cahier des charges pour la gestion des fourrières communales et la création de fourrières de proximité.

Dans le cadre de la démocratie participative, les élus ont examiné un ensemble de pétitions et de demandes reçues par le Conseil communal de Tanger relatives à la détermination des priorités pour les jeunes et les femmes en situation de handicap, le traitement tripartite des eaux usées, l’institutionnalisation du budget du genre dans le budget de la commune de Tanger, en plus de l’institutionnalisation du Conseil communal des jeunes.

Les travaux de la session ordinaire du mois de février, qui comprend 31 points, sont répartis sur deux réunions dont la première est tenu vendredi et la deuxième le 19 février, a indiqué le président du Conseil de la commune de Tanger, Mohamed Bachir Abdellaoui, dans une déclaration à la MAP, notant que cette session comprend de nombreux points importants.

Le Conseil se penchera particulièrement sur le sujet de la propreté et l’assainissement solide durant cette session, étant donné que le contrat de gestion déléguée avec les deux sociétés chargées de ce secteur prendra fin en avril et que les nouveaux contrats se préparent depuis plus d’une année, a-t-il expliqué, notant que d’autres points relatifs à l’amélioration de la gestion des services communaux seront également discutés.

Pour sa part, Hassan Belkhider, membre du Conseil de la commune de Tanger, a fait savoir que cette session porte sur un ensemble de points visant l’intérêt des habitants de la ville, dont le transfert de la décharge publique de Tanger, qui a mis fin à un grand problème environnemental, en plus de l’organisation de l’abattoir communal et du service de distribution d’eau.

La deuxième réunion de cette session ordinaire est prévue le vendredi 19 février et sera dédiée à l’approbation des contrats de gestion déléguée à Tanger et des documents relatifs à la gestion du marché de gros des fruits et légumes, ainsi que l’abattoir communal.