Le Conseil de la Concurrence tient mercredi la 9-ème session ordinaire de sa Formation Plénière

Le Conseil de la Concurrence tiendra mercredi, par visioconférence, la neuvième session ordinaire de sa Formation Plénière.

Cette session est consacrée à l’examen et l’approbation, en deuxième lecture, du budget du Conseil de la Concurrence au titre de l’exercice 2021, ainsi qu’à l’examen et l’approbation de deux projets de décision relatives à deux opérations de concentration économique, indique lundi un communiqué du Conseil.

Le premier projet de décision concerne l’acquisition par la société “Amethis” du capital et des droits de vote de la société “Magriser sarl”, ajoute la même source, faisant savoir que le second projet est relatif à la création d’une entreprise commune entre la société “Vivo Energy Maroc” et la société “Tenor Restauration sarl”.

( Avec MAP )