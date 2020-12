Le Conseil de sécurité appelle à assurer la mise à jour de la Liste du terrorisme visant Daech et Al-Qaida

Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a adopté, mardi à l’unanimité de ses membres, une résolution appelant les Etats à soumettre “plus activement” les demandes d’inscription sur la Liste des personnes et entités faisant l’objet de sanctions visant Al-Qaida et Daech.

Ces demandes sont soumises au Comité créé par le Conseil de sécurité contre ces deux organisations terroristes.

En vertu de la nouvelle résolution (2560), les Etats membres sont également sollicités de communiquer au Comité des éléments d’identification et autres renseignements supplémentaires sur les personnes et entités inscrites sur cette Liste noire du terrorisme.

En effet, dans ce texte, le Conseil rappelle la nécessité que la Liste des sanctions demeure “fiable et à jour”, tout en réitérant sa profonde préoccupation par “la présence, l’idéologie et les actes commis par l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) et d’Al-Qaida, et le nombre croissant de leurs affiliés dans le monde”.

( Avec MAP )