Le Consul général de la Guinée-Bissau au MD-Sahara : « le Maroc est notre grand frère »

« Le Maroc est considéré comme notre grand frère », a affirmé le Consul général de la Guinée-Bissau, Armandinho Erickson Fernandes Teixeira, dans une déclaration à MAROC DIPLOMATIQUE.

Le diplomate bissau-guinéen, qui a pris part à la 1ère édition du Forum MD – Sahara organisé à Dakhla les 18 et 19 novembre derniers, a renchéri que « le Maroc et la Guinée-Bissau sont deux pays frères » et que le Royaume a toujours accompagné « le développement de nos relations, en termes notamment de coopération et d’accueil des étudiants bissau-guinéens ».

La Guinée-Bissau est en train d’entrer dans une nouvelle dynamique et le Maroc suit notre développement, a-t-il conclu.