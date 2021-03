Le Crédit Agricole du Maroc, en partenariat avec le Département de l’Agriculture et la COMADER, organise un symposium sur la thématique « Génération Green : quel accompagnement par le Groupe Crédit Agricole du Maroc ? »

Au terme d’une démarche participative où le Groupe Crédit Agricole du Maroc, en présence de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER) et des représentants du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, a rencontré les représentants de chaque fédération interprofessionnelle, la banque de l’agriculture organise un grand symposium réunissant les parties prenantes du secteur agricole et du monde rural.

Le cycle de rencontres, qui s’est déroulé entre novembre 2020 et mars 2021 visait à identifier, de façon collégiale et participative, les contraintes et enjeux spécifiques à chaque filière de production agricole, à la lumière de la nouvelle stratégie Génération Green, ainsi que les mesures d’accompagnement à mettre en œuvre par le Groupe Crédit Agricole du Maroc en vue de faciliter, pour chaque filière, l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030.

Dans le cadre de ces rencontres, le Groupe Crédit Agricole du Maroc a également organisé, avec la COMADER, une rencontre dédiée autour de l’entreprenariat des jeunes dans le domaine agricole et le milieu rural ainsi qu’une réunion d’échange et de partage avec les présidents des chambres d’agriculture.

LIRE AUSSI : Signature de 21 conventions entre CAM et les acteurs du secteur agricole

Symposium du 23 Mars 2021 : « Génération Green : quel accompagnement par le Groupe Crédit Agricole du Maroc ? »

Clôturant ce cycle de rencontres et formalisant les engagements et les mesures d’accompagnement mises en œuvre par le Groupe Crédit Agricole du Maroc, ce symposium tenu ce 23 Mars en phygital et co-organisé avec le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF) et la Fédération des Chambres d’agriculture du Maroc, la Confédération Marocaine de l’Agriculture et de Développement Rural (COMADER) s’est articulé ainsi autour de trois temps forts :

– Séance officielle traitant de la thématique : La place centrale de l’agriculture et des politiques rurales dans les challenges économiques et sociaux à venir

Ouverte par une Allocution de M. Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, cette session a accueilli Messieurs Tariq SIJILMASSI, Président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc, Abdelmajid EL HANKARI, Gouverneur Directeur des Affaires Rurales au Ministère de l’Intérieur, Mohamed AL AMOURI, Président de la COMADER (Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural), Lahbib BENTALEB, Président de la Fédération des Chambres d’Agriculture du Maroc, Karim TAJMOUATI, Directeur Général de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie et Monsieur Hicham BELMRAH, Président Directeur Général de la MAMDA-MCMA.

Contributeur majeur au PIB national, le secteur agricole assure également la stabilité socioéconomique d’une large frange de la population et constitue un véritable levier de développement du monde rural. Au cours de cette première session, les participants ont relevé l’apport crucial du Crédit Agricole du Maroc en tant que partenaire financier de référence de l’agriculture nationale et ont partagé leur vision et le rôle respectif de chacune des institutions représentées.