Le CRI Drâa-Tafilalet et le Cluster Solaire signent une convention de partenariat

Le Centre régional d’investissement Drâa-Tafilalet et le cluster solaire ont signé une convention de partenariat le vendredi 21 mai 2021 à 16h00 au siège du cluster solaire à Casablanca.

Ce partenariat, qui s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du CRI Drâa-Tafilalet sur son environnement en vue de converger les efforts pour booster l’initiative économique surtout des jeunes, vise à promouvoir l’entrepreneuriat vert, accompagner les TPE et PME opérantes dans le domaine des énergies renouvelables et technologies vertes, dynamiser l’esprit d’entreprenariat et faire des métiers verts un véritable levier de croissance.

Le CRI Drâa-Tafilalet et le cluster solaire se sont engagés, via cette collaboration stratégique, à mobiliser leurs intelligences, converger les efforts et mutualiser leurs moyens pour mettre en œuvre les actions majeurs suivantes :

Une stratégie de développement régional de l’écosystème tout en se basant sur les partenaires locaux du Cluster Solaire et du CRI Drâa -Tafilalet ;

Un programme entièrement personnalisé selon les besoins et le niveau de maturité des porteurs de projets qui vont bénéficier de diverses prestations, allant d’un cursus de pré-incubation à l’accélération en passant par l’incubation, leurs permettant de bâtir et de développer leurs business ;

Un accompagnement à toute personne intéressée (étudiants, porteurs de projets, diplômés chercheurs d’emploi, enseignants, doctorants, entrepreneurs, etc) par le secteur énergie et green technologie ;

Des actions de sensibilisation au profit des jeunes de la région Drâa -Tafilalet ;

Un fonds d’amorçage des projets ;

Un appui aux actions visant la promotion du territoire de Drâa-Tafilalet,

Echange de données, d’informations et de documentations en relation avec l’objet de la convention.