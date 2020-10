Le CVE annonce enfin de nouvelles mesures d’aides sectorielles

Après deux mois d’absence, le Comité de veille économique (CVE) vient de tenir sa 10e réunion. Au menu, un ensemble de mesures pour plusieurs secteurs, notamment la promotion immobilière. Deux contrats-programmes ont été conclus, également, pour soutenir les secteurs de l’événementiel et des parcs d’attractions et de jeux.

Le Comité de veille économique (CVE) a tenu, lundi 5 octobre 2020, sa 10e réunion de travail, traitant les mesures déployées dans le cadre de l’opérationnalisation du Pacte pour la relance économique et l’emploi, conclu lors de la 9e réunion du CVE, et à l’examen de l’opportunité de l’extension de ces mesures en faveur de certaines branches d’activités fortement affectées par la crise du Covid-19.

Lors de cette réunion, le CVE a mis en place « Damane relance Promotion immobilière », un nouveau produit de garantie qui « permettra d’accompagner les entreprises de promotion immobilière, sévèrement touchées par la crise du COVID-19 et répondant aux critères d’éligibilité définis à cet effet, en leur offrant des garanties de crédits de moyen et long terme destinés à couvrir les besoins de financement pour l’achèvement de leurs projets immobiliers », explique un communiqué du CVE.

Plafonné à 50 millions de dirhams par projet, le crédit est ouvert aux projets ayant déjà bénéficié d’un CPI (crédit de promotion immobilière) qu’à ceux ayant fait appel uniquement à de l’autofinancement, précise la même source.

Par ailleurs, deux contrats-programmes ont été conclus qui concernent, en premier lieu, la relance du secteur de l’événementiel. Les acteurs concernés par ce contrat programme sont les traiteurs, les loueurs d’équipements techniques liés à l’événementiel (son, lumière, vidéo, etc.), les loueurs d’espaces dédiés à l’événementiel (salles, chapiteaux, etc.), les loueurs de mobilier dédié à l’événementiel et les prestataires de services pour l’événementiel. Ensuite, l’autre contrat programme a touché le secteur des parcs d’attractions et de jeux, gravement impacté par la crise de la Covid-19. Les acteurs concernés par ce contrat-programme sont les entreprises opérantes dans les espaces couverts de jeux (Patinoire, espaces de jeux pour enfants, salles de jeux vidéo et automatiques), celles actives dans les espaces de jeux à l’air libre (Espace de Skate-park, Karting, mini-golf, tir à l’arc, manèges et parcs aquatiques, les espaces et circuits d’accro-branche) ainsi que les parcs animaliers et zoologiques.

Le communiqué tient à préciser, également, qu’à travers une panoplie de mesures de soutien économique et financier et d’autres mesures transverses, ces deux contrats-programmes visent à « impulser les activités relevant de ces deux secteurs et à préserver le tissu des entreprises y opérant et son corollaire l’emploi ». Et d’ajouter que le pilotage de ces contrats-programmes est assuré par un comité de suivi, composé chacun des signataires représentant l’État et le secteur privé. Des réunions périodiques sur un intervalle de deux mois ont été décidées pour s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures convenues et apprécier leur contribution à l’atteinte des résultats escomptés.