Le Directeur général de la MAP s’entretient avec le DG de l’ISESCO des moyens de renforcer les relations entre les deux institutions

Le Directeur général de l’Agence marocaine de presse (MAP), M. Khalil Hachimi Idrissi, a eu des entretiens, mardi à Rabat, avec le Directeur général de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), M. Salem Ben Mohamed El Malek, axés sur les moyens de renforcer les relations entre les deux institutions.

Lors de cette rencontre, MM. Hachimi Idrissi et Ben Mohamed El Malek ont fait part de leur volonté commune de raffermir les relations entre les deux institutions dans la perspective de signer un accord de partenariat basé sur les programmes et les réalisations dans les domaines du renforcement des capacités et de la formation aux médias, particulièrement en Afrique, outre les domaines des publications, de la culture, des sciences et de l’éducation.

La lumière a été faite, lors de cette réunion, sur le fonctionnement de la MAP et de l’ISESCO et sur certaines des productions importantes des deux institutions, tout en passant en revue les changements opérés dans leurs perceptions et mécanismes de travail.

S’exprimant à cette occasion, M. Hachimi Idrissi a affirmé que la MAP est disposée à renforcer la coopération avec l’ISESCO à travers la conclusion d’une convention selon des formules novatrices qui mettent à profit les attributs médiatiques de l’Agence, soulignant qu’il s’agit de consolider une relation culturelle réelle et tangible.

La présidence par la MAP de la Fédération Atlantique des agences de presse africaines (FAAPA), a-t-il poursuivi, ouvre de larges perspectives de coopération dans le domaine de la formation aux médias au niveau continental.

De son côté, M. Ben Mohamed El Malek a relevé que cette rencontre “fructueuse et constructive” se veut un point de départ pour le renforcement du partenariat entre l’ISESCO et la MAP.

Il a, en outre, souligné que les deux parties aspirent à conclure une convention comprenant des programmes de formation et de qualification d’un grand nombre de cadres dans le domaine des médias sous toutes ses formes.

L’Organisation entend également tenir des colloques et des conférences en partenariat avec la MAP, a indiqué M. Ben Mohamed El Malek dans une déclaration à la chaîne d’information marocaine “M24” à l’issue de cet entretien.

Il a également indiqué que l’ISESCO est résolue à soutenir le 7è Congrès mondial des agences de presse que la MAP organisera à Marrakech en 2022.

