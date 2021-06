Le Directeur Général de la MAP s’entretient avec l’ambassadeur de Chine à Rabat

Le Directeur Général de l’Agence marocaine de presse (MAP), M. Khalil Hachimi Idrissi a eu, mardi au siège de l’Agence à Rabat, des entretiens avec l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Maroc, M. Li Changlin.

A cette occasion, le diplomate chinois s’est félicité de l’excellence des relations unissant les deux pays, mettant en avant les changements positifs opérés par le Royaume ces dernières années. “Le Maroc a connu des changements très positifs dans tous les domaines, en particulier en matière infrastructures“, a-t-il affirmé dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, notant que “le Royaume, qui a su préserver sa stabilité, est dans une +très belle phase+ marquée par le progrès et le développement”.

→ Lire aussi : La MAP remporte le Grand Prix FAAPA du Meilleur Reportage Vidéo

Les relations entre le Maroc et la Chine ont atteint leur vitesse de croisière à la faveur de la visite “historique” effectuée en 2016 par SM le Roi Mohammed VI en Chine, et marquée par la signature par les deux Chefs d’État d’un partenariat stratégique bilatéral, a-t-il ajouté. “Ce document stratégique de très haute valeur a élargi les champs de coopération et a hissé à un niveau supérieur nos relations bilatérales, outre la multiplication des contacts entre les deux pays“, a-t-il dit, rappelant le lancement de la liaison aérienne directe Casablanca-Pékin. M. Changlin a exprimé la volonté de son pays de renforcer davantage cette coopération à travers la consolidation du partenariat stratégique dans sa globalité, mettant en évidence le rôle majeur des médias dans cette perspective.

Par ailleurs, l’ambassadeur chinois a souligné l’importance du rapport général sur le Nouveau Modèle de développement marocain, qu’il a qualifié de “référence” pour les entreprises et pour l’ensemble des opérateurs chinois. Pour sa part, M. Hachimi Idrissi a mis en avant la présence remarquable des entreprises chinoises au Maroc, soulignant l’importance de nouer de nouveaux partenariats innovants dans divers domaines, notamment les nouvelles technologies et les énergies renouvelables. Le Directeur Général de la MAP a tenu à saluer le geste sanitaire et le soutien apporté au Maroc par la Chine, “un partenaire fiable” en matière de fourniture du vaccin contre la Covid-19. Il a, en outre, fait état de la disposition de la MAP à accompagner, en tant que partenaire média, les efforts déployés pour la consolidation de la coopération et du partenariat stratégique unissant les deux pays.

La MAP et l’Agence Chine Nouvelle (XINHUA) sont liées depuis 1984 par un accorde de coopération, qui a été actualisé à trois reprises, en 2002, en 2007 et en 2017. En vertu de cet accord, les deux agences de presse s’accordent mutuellement le droit de s’échanger leurs services d’information en langue arabe, française et anglaise, leurs photos et leurs vidéos par satellite ou, le cas échéant, par Internet, outre les échanges de visites entre les responsables des deux agences.

( Avec MAP )