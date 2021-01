Le Directeur général de l’ICESCO entame lundi une visite officielle en Azerbaïdjan

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO),entamera, lundi 11 janvier 2021, une visite officielle en République d’Azerbaïdjan ; le but étant de s’entretenir avec nombre de hauts fonctionnaires du pays, afin d’examiner les moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre l’ICESCO et la République d’Azerbaïdjan dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture.

Aussi, Dr AlMalik et sa délégation accompagnante, notamment les Directeurs des Secteurs, effectueront des visites de terrain à nombre de sites historiques et culturels.

Le Directeur général de l’ICESCO a souligné que cette visite s’inscrit dans le cadre des relations distinguées entre l’Organisation et la République d’Azerbaïdjan, et de la détermination des deux parties à les renforcer, à la lumière de la nouvelle vision de l’ICESCO, accordant une attention particulière à la valorisation, la préservation et l’inscriptionde l’héritage culturel historiquedes des Etats membres sur la Liste du patrimoine dans le monde islamique. Il s’agit de l’engagement de l’Organisation à revitaliser tous les aspects du patrimoine islamique, afin de rapprocher les générations et édifier une mémoire commune permettant d’anticiper le futur, a-t-il ajouté.

Et de préciser que la coopération fructueuse entre les deux parties couvre tous les domaines de compétence de l’Organisation et ses projets futurs, en particulier le dialogue civilisationnel et la diffusion de la véritable image de la culture islamique au monde.