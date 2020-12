Le Directeur général de l’ICESCO s’entretient avec l’ancien président du Brésil Lula Da Silva

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO), s’est entretenu hier en visioconférence avec Son Excellence Luiz Inácio Lula da Silva, ancien président du Brésil, Président de l’Institut Lula. Le but est d’examiner les perspectives de coopération entre l’ICESCO et l’Institut, qui s’intéresse à la coopération entre le Brésil, l’Afrique et l’Amérique latine, et aux questions de développement durable et de l’éducation.

Les deux responsables ont également examiné les propositions de coopération bilatérale dans le domaine de l’éducation, surtout en Afrique ; la tenue d’ateliers, de séminaires et de conférences ; l’action commune pour trouver des solutions efficaces à plusieurs problèmes et questions d’ordre social et humanitaire touchant certains pays africains ; et l’appel aux organisations et instances internationales pour renforcer la coopération constructive en la matière avec l’ICESCO et l’Institut.

De même, il a été convenu que l’ICESCO concevra les programmes et projets de coopération proposés, dont les détails seront adoptés par les deux parties, en s’employant à assurer leur financement afin de les mettre en œuvre dans les pays les plus vulnérables et atteindre les résultats escomptés.

Il convient de rappeler que l’ancien président avait pris part au webinaire international tenu en septembre dernier par l’ICESCO sur : « L’éducation et l’initiative Les sociétés que nous voulons », avec la participation de nombre de ministres de l’éducation et de l’enseignement des États membres de l’Organisation, et de personnalités internationales de haut niveau spécialisés dans ce domaine.