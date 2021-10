Le FMI alerte sur l’accélération de l’inflation sur fond de reprise incertaine

Dans son dernier rapport sur les Perspectives de l’économie mondiale, le Fond monétaire international (FMI) alerte sur les risques d’une “accélération persistante” de l’inflation sur fond de reprise incertaine.

La reprise économique “s’est accompagnée d’une forte accélération de l’inflation” cette année dans les pays avancés et les pays émergents, nourrie par un raffermissement de la demande, des pénuries d’approvisionnement et l’augmentation rapide des cours des produits de base”, indique l’institution financière internationale. “Nous prévoyons dans nos dernières Perspectives de l’économie mondiale que l’inflation devrait rester plus soutenue dans les mois qui viennent avant de retrouver ses niveaux antérieurs à la pandémie mi-2022, bien que des risques d’accélération persistent“, indique la même source.

Et d’ajouter que la bonne nouvelle pour les dirigeants c’est que les anticipations d’inflation à long terme sont bien ancrées ; toutefois, les économistes ne sont toujours pas d’accord sur la durée des pressions haussières sur les prix.

“Certains pensent que les mesures de relance prises par les pouvoirs publics pourraient abaisser le taux de chômage à un niveau suffisamment faible pour faire augmenter les salaires et provoquer une surchauffe des économies, ce qui pourrait désancrer les anticipations et produire une spirale inflationniste. D’autres estiment que les pressions se révéleront passagères lorsque la vague ponctuelle des dépenses refluera“, relèvent les analystes du FMI.

Selon le rapport, les pays avancés devraient connaître à court terme des pressions inflationnistes modérées, dont l’effet diminuera progressivement. En revanche, les estimations de la relation entre le sous-emploi des capacités — la quantité de ressources inutilisées dans une économie — et l’inflation pour les pays émergents apparaissent “plus sensibles à l’inclusion de la période pandémique dans l’échantillon”. “Une question cruciale est celle de la combinaison de conditions qui pourrait susciter une hausse persistante de l’inflation, notamment un possible désancrage des anticipations qui favoriserait la formation d’une spirale haussière des prix”, nuance-t-on.

Evoquant les implications sur l’action publique, le FMI recommandent aux dirigeants de trouver un “équilibre délicat” entre soutenir patiemment la reprise et être prêts à agir rapidement afin de maîtriser l’inflation non souhaitée.

