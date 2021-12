Le fondateur de Tesla et SpaceX, Elon Musk, désigné « Personne de l’année 2021 » par le Time

Le prestigieux magazine américain Time a désigné le milliardaire Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, comme la « Personne de l’année 2021« .

« La Personne de l’année est un marqueur d’influence, et peu d’individus ont eu plus d’influence que Musk sur la vie sur Terre, et potentiellement sur la vie hors Terre aussi« , a écrit lundi Edward Felsenthal, rédacteur en chef du Time.

« En 2021, Musk a émergé non seulement comme la personne la plus fortunée du monde, mais aussi comme peut-être l’exemple le plus riche d’un changement massif dans notre société« , a estimé Felsenthal.

Le fondateur de Tesla est devenu l’homme le plus riche au monde cette année, avec une fortune estimée à près de 300 milliards de dollars, grâce notamment à l’envolée de la valeur boursière de l’entreprise de véhicules électriques.

En 2021, la société de vols spatiaux de Musk, SpaceX, est entrée dans l’histoire en septembre après avoir lancé avec succès quatre passagers privés en orbite lors de la première mission dans l’espace avec un équipage entièrement civil. Et en avril, la NASA a sélectionné SpaceX comme l’une des entreprises spatiales chargées de construire des systèmes d’atterrissage lunaire pouvant transporter des astronautes sur la lune d’ici 2024.

Lundi, Time a également désigné les chercheurs qui ont travaillé sur le vaccin Covid-19 comme les « héros de l’année ». L’image de couverture du magazine montre les scientifiques Katalin Kariko, Barney S. Graham, Kizzmekia Corbett et Drew Weissman, qui ont tous « réalisé une percée d’une importance singulière en introduisant une plateforme vaccinale innovante et hautement efficace, basée sur l’ARNm, qui aura un impact sur notre santé et notre bien-être bien au-delà de cette pandémie« , écrit le magazine.

Le titre de « Personne de l’année » de Time, qui est choisi par les rédacteurs du magazine à la fin de chaque année, n’est pas nécessairement un prix, mais est représentatif de l’influence que la où les personnes ont eue sur l’actualité au cours de l’année précédente.

L’année dernière, Time a choisi Joe Biden, alors président élu, et Kamala Harris, vice-présidente élue, pour la première place. Et en 2019, c’est Greta Thunberg, une militante suédoise du changement climatique alors âgée de 16 ans, qui a obtenu le titre.

(Avec MAP)