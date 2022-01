Le gouvernement Akhannouch à l’heure du bilan

Par Safaa Bennour

Cent jours après l’investiture du gouvernement, et comme le veut la coutume, le temps est venu de faire un premier bilan des actions menées par la nouvelle équipe dirigée par Aziz Akhannouch, ayant comme point de mire de mener une métamorphose socio-économique à la hauteur des attentes des Marocains.

Généralisation de la protection sociale, promotion de l’emploi, réduction des inégalités, amélioration du climat des affaires ou encore atténuation des effets d’une crise à la fois pandémique et économique pour ne citer que ceux-ci, sont autant de dossiers chauds posés sur la table du nouvel exécutif dès son installation.

Dès lors, le gouvernement est à pied-d’œuvre pour concrétiser ses promesses et tenir ses engagements en droite ligne des recommandations du rapport général sur le Nouveau modèle de développement (NMD) mais aussi de son programme dévoilé devant les deux Chambres du Parlement, conformément à l’article 88 de la Constitution.

Généralisation de la protection sociale, une priorité absolue !

Le chantier royal de la généralisation de la protection sociale est l’un des projets phares auxquels s’attèle le gouvernement et y confère tout son engagement en vue de sa concrétisation dans les délais impartis.

C’est dans ce sens que l’Exécutif œuvre, depuis son installation, pour l’achèvement du dispositif juridique de ce chantier d’envergure pour élargir, de ce fait, la population qui sera à même de bénéficier des différentes modalités de la protection sociale au Maroc.

Le Conseil de gouvernement a adopté jusqu’à présent quatre nouveaux projets de décrets dédiés à d’importantes catégories de professionnels, de travailleurs indépendants et de personnes non salariées.

Ces nouveaux dispositifs porteront sur l’assurance médicale et le régime de pension au profit de près de 8 millions de Marocaines et Marocains, dont principalement 1,6 million d’agriculteurs, 500.000 artisans et 170.000 chauffeurs de taxis ainsi que leurs ayants-droit.

De manière globale, le gouvernement aura ouvert la voie à près de 11 millions de Marocaines et Marocains ainsi qu’à leurs ayants-droit pour avoir accès à l’assurance et à la pension, avec les mêmes services et prestations de soins dont bénéficient les salariés du privé et les fonctionnaires du secteur public.