Le gouvernement libanais ne verra pas le jour avant la commémoration du 4 août

Le gouvernement libanais ne verra pas le jour avant la commémoration de l’explosion du port de Beyrouth le 4 août, comme le “souhaitait” le nouveau Premier ministre libanais désigné, Najib Mikati.

“J’aurais souhaité que le rythme de formation de gouvernement soit plus rapide“, a reconnu lundi M. Mikati après une réunion avec le président Michel Aoun, exprimant sa volonté de former ce nouveau gouvernement tant attendu dans un délai temporel limité, après un an de tractations politiciennes.

Le Liban est sans gouvernement depuis la démission de Hassan Diab et de son équipe le 10 août 2020.

“Je voulais que nous formions un gouvernement rapidement pour l’annoncer aux Libanais avant le 4 août“, une date qui coïncide avec le premier anniversaire de l’explosion dévastatrice au port ayant fait 214 morts et plus de 6.500 blessés, a-t-il ajouté.

Le 26 juillet, le président Aoun a chargé Najib Mikati, 65 ans, après l’échec de ses deux prédécesseurs à mettre en place un cabinet, de former un nouveau gouvernement avec pour but de mener des réformes indispensables pour sortir le Liban de la pire crise socio-économique de son histoire.

L’aide internationale au Liban est conditionnée par la formation d’un gouvernement capable de lutter contre la corruption et de mener des réformes.

( Avec MAP )