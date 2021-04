Le groupe BOA désigné “Best Bank In Morocco 2021”

Le Groupe Bank Of Africa (BOA) a été désigné ”Best Bank in Morocco 2021″, un prix décerné par le “Global Finance Magazine”.

Cette distinction vient consacrer une banque africaine avec un positionnement remarquable sur le continent, un groupe bancaire marocain multi-enseignes et multi-métiers, avec une présence dans une trentaine de pays en Afrique, en Europe et en Asie, employant plus de 15.000 collaborateurs à travers le monde, avec un réseau de 1.800 points de vente au service de plus de 6 millions de clients, indique BOA dans un communiqué.

Fondé en 1987, basé à New York avec une couverture dans plus de 189 pays et 50.000 exemplaires distribués à travers le monde, Global Finance constitue une référence internationale dans le domaine de l’actualité financière, fait savoir la même source. Et d’ajouter: “En effet, 2020 a été pour le Groupe un accélérateur de changement dans un contexte exceptionnel. BOA a poursuivi son processus de transformation digitale qui s’inscrit au cœur de la stratégie du Groupe et qui œuvre pour le développement d’une ‘Banque à Distance’ au service de ses clients”.

Le groupe BOA, présidé par M. Othman Benjelloun, a mis en place des mesures pour accompagner les entreprises à l’échelle nationale et internationale à travers le lancement de nouveaux produits dans un contexte mondial exceptionnel.

La Banque s’est également distinguée par les partenariats stratégiques scellés, notamment en Chine à travers la succursale BOA Shanghai, les synergies intra-groupe en Afrique subsaharienne et un fort engagement dans les domaines de l’environnement et de la responsabilité sociale et sociétale à travers la Fondation BMCE Bank et la promotion de la finance à impact positif.

( Avec MAP )