Le Groupe OCP à l’avant-garde de la RSE

Parmi les champions marocains de la RSE, on compte également le pionnier en la matière, le leader mondial sur le marché des engrais phosphatés, qui œuvre pour le développement durable et l’«inclusivité». A ce titre, le groupe OCP a mené plusieurs chantiers majeurs qui témoignent de son engagement total pour une activité durable, responsable et respectueuse de l’environnement.

Avec l’une des stratégies RSE les plus ambitieuses du royaume, le Groupe OCP, à travers plusieurs de ses entités (Fondation OCP, Fondation Phosboucraa, Université Mohammed VI Polytechnique etc.) mène une stratégie RSE transversale avec des engagements tant sur le plan environnemental que social. Si le Groupe accorde un intérêt particulier aux projets ayant trait à l’agriculture et à l’environnement, il inscrit également le développement humain au cœur de ses axes.

Un engagement au service de la communauté

En témoigne notamment le développement du programme Act4community, créé fin 2017. Cette initiative permet d’encourager le développement des compétences et le volontariat des collaborateurs du Groupe OCP, en leur permettant de donner de leur temps et de leur expertise aux différentes communautés qui forment l’écosystème OCP, que ce soit dans les sites où il opère, ou dans les différents pays où il est présent. Act4Community traduit une vision nouvelle de la RSE à travers tous les domaines de développement tels que l’agriculture, le sport, l’entrepreneuriat, la formation ou encore la culture. Il s’agit d’un programme transversal, dont l’objectif principal est d’améliorer sensiblement, durablement et concrètement le niveau de vie des populations, et d’être un acteur actif qui crée de la valeur ajoutée dans différents domaines. En 2020, plus de 5.500 collaborateurs se sont engagés dans différentes actions totalisant 16.600 jours de volontariat.

Ainsi, en mettant l’humain au cœur de son approche, le Groupe OCP contribue aussi à la création d’emplois et au développement, en sortant de l’approche classique, tout en se basant davantage sur le dialogue, le volontariat, pour construire des projets qui ont de l’impact sur les vies des citoyens. Une démarche qui s’applique à l’ensemble des 23.000 salariés du Groupe, afin de leur permettre de consacrer du temps – cela peut être un mois ou plus – pour mener des actions au service de la communauté locale.

Un engagement environnemental

Qui dit RSE, dit forcément engagement pour la préservation de l’environnement. Et le Groupe OCP en est à l’avant-garde. Il a mené ces dernières années une série de chantiers environnementaux mettant la durabilité au cœur de son action. Cela s’est notamment traduit par des programmes spécifiques dans les domaines de l’eau, de l’énergie et de la biodiversité. Depuis le démarrage en 2008 de son programme industriel, OCP a développé le «programme eau» dont la mise en œuvre a permis en 2020 de satisfaire 31% de ses besoins en eau à partir des ressources en eau non conventionnelles (eaux usées domestiques traitées et eaux dessalées). L’objectif étant d’atteindre les 100% au plus tard en 2030. L’usage privilégié de ces ressources non conventionnelles contribue à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles en eau douce.

Dans un autre registre, le Groupe OCP a également développé une plateforme de services en agriculture de précision, Agriedge. Celle-ci offre des solutions aux agriculteurs, aux petits exploitants, afin d’améliorer leur rentabilité, tout en optimisant les ressources utilisées (eau, engrais,…). Les premières expérimentations sont en cours dans les régions de Rhamna et Essaouira avec des premiers résultats très prometteurs.

Amélioration de la biodiversité

A travers plusieurs initiatives, le Groupe OCP œuvre également à l’amélioration de la biodiversité, avec son programme de réhabilitation minière et d’afforestation. Citons parmi ces réalisations, la plantation à fin 2020 de 4,5 millions d’arbres au profit de différentes communautés. La culture du quinoa a été également expérimentée dans la région du Gantour et le Groupe OCP a introduit en 2020 le goji et le romarin, comme de nouvelles alternatives aux cultures à très haute valeur ajoutée, dans ses régions minières.

Il s’agit là, de quelques exemples parmi de nombreux chantiers actuellement menés par le géant des phosphates. Ces initiatives illustrent l’ambition de transformation durable du Groupe menée depuis plusieurs années, et faisant du développement durable un moteur de sa stratégie industrielle. Cet important engagement environnemental et socio-économique, en faveur, notamment, des populations défavorisées, des jeunes, des agriculteurs, tout en impliquant ses collaborateurs, fait du Groupe un champion de la RSE, qui n’a pas fini de nous étonner.