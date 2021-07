Le Groupe Red Med Finance obtient l’agrément de société de gestion d’OPCC pour Red Med Private Equity

Red Med Private Equity, nouveau-né du Groupe Red Med vient de se voir octroyer un agrément de société de gestion d’OPCC par arrêté du Ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration en date du 31 mai 2021.

Le lancement de l’activité de Private Equity vient compléter les métiers de la banque d’investissement spécialisée dans les opérations de haut de bilan (Red Med Finance) et de gestion d’actifs (Red Med Asset Mangament).

Red Med Private Equity s’inscrit ainsi dans la stratégie de développement du Groupe Red Med et constitue un développement naturel vers de nouvelles classes d’actifs complémentaires des métiers historiques du Groupe.

Red Med Private Equity est née de la rencontre entre plusieurs professionnels de l’investissement, et ambitionne de s’établir à moyen terme comme la plateforme régionale de référence de soutien aux PMEs. « Nous cultivons au sein de Red Med Private Equity un esprit d’excellence et d’indépendance qui sont les deux clés de succès de la société de gestion, avec à la fois une exigence d’opérer selon les meilleurs standards internationaux de la profession et en même temps un ancrage fort au sein de l’environnement socio-économique marocain et une connaissance profonde des enjeux réels des entrepreneurs locaux » indique Mr Abdeslam ABABOU, président de Red Med Private Equity.

A travers son premier fonds Colombus 1 en cours de constitution, Red Med Private Equity accompagnera des PMEs marocaines actives dans les secteurs liés directement ou indirectement à la consommation de la classe moyenne locale (tels que l’agro-industrie, les biens de consommation, la santé, l’éducation, les services financiers et non financiers, la logistique…) en proposant un accompagnement en capital via des investissements situés principalement entre 30 et 90 millions de dirhams.

Colombus 1 cible ainsi un segment d’entreprises historiquement peu adressé par les investisseurs financiers. « Au-delà du soutien financier, nous apportons également un appui stratégique et opérationnel aux PMEs afin d’entamer leur transition vers des processus opérationnels et une gouvernance aux meilleurs standards internationaux. Nous avons aujourd’hui un réservoir de compétitivité non exploité que nous pouvons adresser grâce à des plans stratégiques ambitieux portés par des entrepreneurs talentueux, qui favoriseront l’émergence de futurs champions nationaux et régionaux dans leurs secteurs » indique Mr Mohamed NASSET, Directeur Général et co-fondateur de Red Med Private Equity.

Par ailleurs, la stratégie du Fonds Colombus 1 s’inscrit également dans l’effort de relance post-COVID en favorisant des projets de développement visant la captation de la valeur ajoutée au niveau local et ainsi la réduction des importations de biens et de produits finis. L’impact sur l’emploi est également au cœur des enjeux du Fonds grâce à la mise en place de projets de développement à fort impact socio-économique, permettant la pérennisation et/ou la création d’emplois.

A propos de RED MED Finance

Créée en 2004 par Abdeslam ABABOU, Red Med Finance est une banque d’affaires spécialisée dans les opérations de haut de bilan et dans la gestion d’actifs à travers Red Med Asset Managament.

Red Med Finance opère dans les activités de fusions-acquisitions, opérations de marché et conseil stratégique. Grâce à sa parfaite connaissance du marché de la dette, elle accompagne également ses partenaires dans la recherche de solutions de financement innovantes à des conditions optimales.

Adossée à une expertise pointue sur les marchés financiers et une connaissance parfaite de l’environnement juridique, économique et comptable marocains, Red Med Finance compte un large réseau de partenaires privés et institutionnels, aussi bien au niveau national qu’international.

Red Med Finance a ainsi accompagné en tant que Conseil des sociétés nationales et internationales dans le cadre d’opérations M&A au Maroc et en Afrique, des PME marocaines dans le cadre d’opérations de restructuration et de développement et a assisté le Gouvernement marocain dans le cadre de privatisations.

Red Med Finance dispose par ailleurs d’une expertise sectorielle de haut niveau notamment dans les télécommunications, les énergies renouvelables, la Banque – Assurances, le transport maritime, l’agro-alimentaire, la grande distribution, les infrastructures ainsi que le secteur pharmaceutique, minier et des tabacs.

Red Med Asset Management, société de gestion d’actifs, gère plus de dix milliards de dirhams d’actifs sur différentes classifications (monétaire, obligation, action, diversifié et dédié). Red Med Asset Management opère pour les institutionnels, grands comptes, entreprises ainsi que pour une clientèle privée nationale ou internationale.