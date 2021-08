Le HCR dit « se préparer à 500.000 nouveaux réfugiés afghans»

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a dit vendredi “se préparer à 500.000 réfugiés afghans supplémentaires” en 2021, dans le pire des scénarios.

“En termes de chiffres, nous nous préparons à environ 500.000 nouveaux réfugiés dans la région. Il s’agit du scénario le plus pessimiste“, a déclaré Kelly Clements, Haut-Commissaire adjointe de l’agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR), à l’occasion de la présentation du Plan régional de préparation et d’intervention pour les réfugiés afghans.

“N’oubliez pas que plus de 2,2 millions d’Afghans sont déjà accueillis par l’Iran et le Pakistan, et que la fuite est parfois non seulement le dernier recours, mais aussi la seule option dont disposent les gens pour survivre et jouir des droits humains les plus fondamentaux“, a-t-elle ajouté.

L’Iran et le Pakistan accueillent en outre 3 autres millions d’Afghans ayant divers statuts, dont de nombreuses personnes sans papier, selon le HCR.

Le plan prévoit un appel de fonds de 299 millions de dollars (254,4 millions d’euros) pour financer cette année les activités des agences de l’ONU, dont le HCR, le Programme alimentaire mondial et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), ainsi que d’ONG avec lesquelles les Nations unies travaillent.

“Un financement accru et immédiat nous permettra de mettre en place des réserves de matériels de secours et d’être prêts pour une intervention d’urgence“, a expliqué Mme Clements.

“Bien que nous n’ayons pas constaté d’importants départs d’Afghans à ce stade, la situation en Afghanistan a évolué plus rapidement que quiconque ne l’avait prévu. Nous devons donc être prêts à faire face à toutes les éventualités“, a-t-elle insisté.

Plus de 558.000 Afghans ont été contraints de se déplacer à l’intérieur de l’Afghanistan cette année, rejoignant ainsi les quelque 2,9 millions d’Afghans qui étaient déjà déplacés internes à travers le pays à la fin 2020, selon le HCR.

“Nous savons que l’insécurité et la violence croissante ont provoqué le déplacement de plus d’un demi-million d’Afghans cette année seulement, dont 80% sont des femmes et des enfants“, a souligné Mme Clements.

( Avec MAP )