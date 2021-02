Le HCR organise une visite sur le terrain à Rabat avec Latifa Ibn Ziaten, lauréate du prix Zayed 2021 pour la fraternité humaine, en soutien aux réfugiés.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) organise une visite sur le terrain avec Mme Latifa Ibn Ziaten, lauréate du prix Zayed 2021 pour la « fraternité humaine ». Chaque année, le Prix Zayed récompense les personnes qui s’engagent à favoriser les conditions d’une coexistence pacifique.

Latifa Ibn Ziaten, grande militante de la fraternité et du vivre ensemble, est la première femme à recevoir le prix Zayed pour la fraternité humaine, un honneur qu’elle a partagé avec le Secrétaire Général des Nations Unies, Mr. Antonio Guterres, lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Abu Dhabi le 3 février 2021. Le Secrétaire Général a fait don de son prix au HCR pour soutenir les réfugiés et les personnes déplacées à travers le monde.

Mme Ibn Ziaten se rendra dans la capitale marocaine, Rabat, le 16 et 17 Février 2021, pour exprimer sa solidarité avec les réfugiés. Cette visite s’inscrit dans la volonté de Latifa Ibn Ziaten de promouvoir les efforts déployés pour accueillir les réfugiés et les demandeurs d’asile au Maroc, dans une approche humaine, solidaire et inclusive.

Dans le cadre de cette mission, Mme Latifa Ibn Ziaten visitera le centre communautaire de la Fondation Orient-Occident pour prendre connaissance des programmes d’intégration socio-économique des réfugiés au Maroc. Elle prendra également connaissance des conditions d’accueil et de vie des nouveaux arrivants.

Mme Latifa Bin Ziaten a déclaré : « Je suis heureuse que ma première mission après l’obtention du prix Zayed pour la fraternité humaine soit de rendre visite aux réfugiés au Maroc. Ils font partie des groupes qui ont besoin de soutien, de considération et d’empathie. Je suis honorée de connaître leurs besoins et de mettre en lumière leur cause humanitaire, non seulement au Maroc, mais aussi dans le monde entier. “

Houssam Shaheen, Directeur des Partenariats et de la Solidarité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a déclaré: «Avec l’augmentation du nombre de réfugiés et de personnes déplacées dans le monde, la coopération avec des personnalités qui œuvrent pour la tolérance et le vivre ensemble comme Mme Latifa Ibn Ziaten devient incontournable pour sensibiliser la communauté internationale à la question de l’asile et promouvoir l’inclusion des réfugiés dans les sociétés d’accueil et leur accès au soutien dont ils ont besoin dans un cadre humanitaire, fraternel et solidaire. »

A ce jour, le HCR a enregistré au Maroc environ 8.000 réfugiés et 5.200 demandeurs d’asile.

La Politique Nationale en matière d’Immigration et d’Asile, lancée par le roi Mohammed VI en 2013, permet aux réfugiés l’accès à la protection ainsi qu’aux services nationaux tels que l’éducation, la santé, et l’emploi.

Au niveau global, le HCR se félicite de l’engagement continu du Maroc pour la mise en œuvre du Pacte Mondial pour les Réfugiés.