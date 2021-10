Le Japon nomme un nouveau Consul Général Honoraire à Casablanca

Le Gouvernement du Japon a décidé de nommer Madame Ghita Lahlou El Yacoubi comme Consul Général Honoraire du Japon à Casablanca. Cette fonction avait été assumée par Monsieur Larbi Belarbi jusqu’en mai 2021.

Madame Ghita Lahlou El Yacoubi, qui est Directrice Générale de l’Ecole Centrale Casablanca, est également Administratrice de sociétés de services et active dans la société civile. Elle est Vice-Présidente de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) depuis janvier 2020, et membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement .

L’Ambassade du Japon espère que la nomination de Madame Ghita Lahlou El Yacoubi contribuera à renforcer encore davantage les excellentes relations entre le Royaume du Maroc et le Japon.

A la même occasion, l’Ambassade exprime ses remerciements et sa reconnaissance à Monsieur Larbi Belarbi pour les dix années d’excellent travail et de collaboration qui ont contribué à développer les liens économiques et intensifier les relations bilatérales entre les deux pays.

