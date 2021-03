Le leadership africain et arabe du Maroc s’est construit grâce à la sagesse et la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI, a souligné Yves Hemedinger (LR), député colmarien de la 1ère circonscription du Haut-Rhin et conseiller d’Alsace.

A l’occasion d’une rencontre récemment avec le consul général du Maroc à Strasbourg, Driss El Kaissi, le député français a affirmé que le Royaume est un partenaire solide et fiable sur lequel la France peut compter. Un communiqué du consulat général du Royaume précise, que lors de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées de l’excellence des relations maroco-françaises et du potentiel dense et varié qui mérite d’être exploité pour un partenariat encore plus fort dans le futur.

Elles ont salué à cette occasion le rôle important que joue la communauté marocaine en général et celle de la Région de l’Est en particulier dans la promotion des liens culturels et économiques entre les deux pays amis, notant que le potentiel de coopération demeure énorme pour le renforcement de l’échange entre les jeunes de part et d’autre de la rive méditerranéenne. Des possibilités de réalisation d’actions adressées à la jeunesse sont en perspective, relève la même source.

MM. El Kaissi et Hemedinger ont également évoqué la possibilité d’organiser une visite économique au Maroc. Le député français étant membre de la Commission permanente des affaires économiques au sein de l’Assemblée Nationale, a exprimé son entière disposition à collaborer avec le Royaume dans ce sens.

Le consul général a saisi l’occasion pour faire part au député français des derniers développements concernant la cause nationale et l’importance d’étudier la possibilité de s’aligner sur la position américaine surtout que la communauté internationale, n’a cessé à travers des résolutions successives, de saluer la proposition marocaine d’autonomie pour un règlement définitif de la question du Sahara marocain, indique le communiqué. M. Hemedinger a exprimé, son intérêt pour la démarche entreprise et affirmé qu’il suivra avec attention l’évolution de la situation. ajoute la même source.

Avec MAP