Le marché de travail toujours aussi précaire selon le HCP

Le taux d’emploi a connu une chute de 37,9% au troisième trimestre de 2020, et le taux de chômage a enregistré une hausse de 3,3 points, après une tendance à la baisse durant les trois dernières années, selon une note d’information, émanant du HCP, portant sur l’évolution des indicateurs du marché de travail au titre du troisième trimestre de 2020.

Selon le Haut-Commissariat au Plan, le taux d’emploi a baissé parmi toutes les catégories (jeunes, femmes…). Il a chuté à 37,9% au T3 2020, marquant une baisse de 2,8 points par rapport au même trimestre de 2019. La situation du marché du travail, quant à elle, a continué à être marquée par la baisse structurelle du taux d’activité, atteignant 43,5%, indique la note du HCP. Entre les troisièmes trimestres de 2019 et de 2020, le taux de chômage a ainsi enregistré une hausse de 3,3 points, passant de 9,4% à 12,7%, après une tendance à la baisse durant les trois dernières années, selon la même source, notant qu’il a connu une forte hausse aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain, passant respectivement de 4,5% à 6,8% et de 12,7% à 16,5%. Il a également enregistré une forte hausse de 3,2 points parmi des diplômés, passant de 15,5% à 18,7%.

Par ailleurs, l’enquête nationale sur le marché de travail a indiqué qu’après la création en moyenne de 144.000 postes d’emplois, entre les troisièmes trimestres des trois dernières années, l’économie marocaine a perdu 581.000 postes d’emploi par rapport à celui de 2019, ce qui correspond à une baisse de 5,4% (237.000 postes en milieu urbain et 344.000 en milieu rural). Selon les secteurs, celui des “services” a perdu 260.000 postes d’emploi au niveau national (196.000 en milieu urbain et 64.000 en milieu rural), enregistrant une baisse de 5,2% de l’emploi. Le secteur de l’”agriculture forêt et pêche“, quant à lui, a perdu 258.000 postes d’emploi (baisse de 7,9%), suite à une perte de 260.000 en milieu rural et une création de 2.000 en milieu urbain. S’agissant du secteur l’”industrie y compris l’artisanat“, il a perdu 61.000 postes, 44.000 en milieu urbain et 17.000 en milieu rural, ce qui correspond à une baisse de 4,8% du volume de l’emploi. En ce qui concerne le secteur des BTP, il a créé 1.000 postes d’emploi, résultat d’une création de 2.000 postes en milieu urbain et d’une perte de 1.000 en milieu rural, enregistrant une stagnation du volume d’emploi dans ce secteur.

Le HCP a relevé dans cette étude que le marché de travail est toujours caractérisé par une faible protection. Seul un quart des actifs occupés (25,6%) bénéficient d’une couverture médicale liée à l’emploi (36,9% dans les villes et 9,5% à la campagne), au titre du T3 de 2020. Ainsi que plus de la moitié des salariés (55,1%) ne disposent d’aucun contrat formalisant leur relation avec l’employeur.