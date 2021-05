Le Maroc a toujours fait preuve de solidarité envers l’Espagne

Le Royaume du Maroc a toujours fait preuve de solidarité envers l’Espagne, affirme lundi le ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger dans une déclaration au sujet de la crise maroco-espagnole.

Il est, bien sûr, des difficultés naturelles liées au voisinage, y compris des crises migratoires cycliques. “Néanmoins, ces difficultés ne doivent jamais nous faire oublier que la solidarité est au partenariat ce que la fiabilité est au bon voisinage et ce que la confiance est à l’amitié“, soutient le ministère, rappelant que c’est cette solidarité dont le Maroc a toujours fait preuve à l’endroit de l’Espagne.

L’histoire récente nous enseigne que les gestes étaient nombreux, ajoute le ministère, précisant qu’en 2002, par exemple, lors du naufrage d’un pétrolier, le Maroc a ouvert gracieusement ses eaux territoriales à 64 bateaux de pêche relevant de la région de Galice, alors que les accords de pêche n’étaient pas encore conclus. En 2008, lorsque l’Espagne était en pleine crise économique, le Maroc a procédé à des dérogations pour accueillir à bras ouverts et permettre l’installation et l’activité au Maroc de travailleurs et d’entrepreneurs espagnols, rappelle encore le ministère.

“En pleine crise catalane, l’Espagne a toujours pu compter sur le Maroc qui a défendu, sans réserve, sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale, par les actes (interdiction d’entrée des catalans séparatistes au Maroc, interdiction de tout contact entre le Consulat du Maroc à Barcelone et le mouvement séparatiste catalan) et les prises de positions (communiqués de soutien clairs et forts)“, insiste le ministère. Le même esprit de solidarité a toujours prévalu dans la coopération sécuritaire et dans la lutte contre la migration clandestine, ajoute le ministère, faisant savoir que la coopération migratoire a permis, depuis 2017, l’avortement de plus de 14.000 tentatives de migration irrégulière, le démantèlement de 5.000 réseaux de trafics depuis 2017 et l’empêchement d’innombrables tentatives d’assaut.

Le ministère cite aussi la coopération en matière de lutte contre le terrorisme qui a permis, quant à elle, le démantèlement de plusieurs cellules, avec des prolongements tant au Maroc qu’en Espagne et la neutralisation de 82 actes terroristes. A cela s’ajoute l’apport déterminant des services marocains dans les investigations menées suite aux attentats sanglants de Madrid de mars 2004. “De même, la coopération en matière de lutte contre le trafic de drogue a débouché sur un échange fructueux portant sur une vingtaine d’affaires liées au trafic international de drogue“, précise le ministère.

Comment après tout cela, peut-on sérieusement parler de menaces et de chantage par rapport à la déclaration de l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Madrid, s’interroge le ministère soulignant que “la franchise n’a jamais été une menace et la défense légitime de positions ne saurait être assimilée à du chantage“.

( Avec MAP )