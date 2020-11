Le Maroc accueille la 8ème édition de la Conférence Internationale sur les Energies Renouvelables et Durables (IRSEC’20)

Après le succès des sept précédentes éditions de la conférence internationale sur les énergies renouvelables (International Renewable and Sustainable Energy Conference – IRSEC), Placée sous l’égide du Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, l’Espace Méditerranéen de Technologie et d’Innovation (MSTI), en partenariat avec l’Agence Marocaine pour l’Energie Soutenable (MASEN), la coopération Allemande pour le développement (GIZ), l’Université Mohammed VI Polytechnique, et plusieurs autres organismes nationaux et internationaux, organisent la huitième édition de l’IRSEC du 25 au 28 Novembre 2020 (www.med-space.org/irsec20). Les 23 et 24 novembre seront consacrées aux tutoriaux et d’autres activités connexes.

En raison de la pandémie de COVID-19, cette édition de 2020 est organisée en ligne et diffusée en direct sur une plateforme spécialisée et rediffusée en direct sur les réseaux sociaux. Plusieurs milliers de participants du monde entier participeront à distance à cet événement.

Un programme scientifique riche et varié est attendu. Plusieurs ateliers et sessions spéciales sont programmés. Une trentaine d’experts internationaux confirmés de l’Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Malaisie, Maroc, Royaume-Uni, Suède, Suisse, présenteront les dernières technologies aux domaines des énergies Renouvelables, Stockage d’Energie, et l’efficacité Energétique. En plus, un espace d’exposition virtuel est préparé pour accueillir les industriels nationaux et internationaux. L’IRSEC est Ainsi devenu un espace incontournable d’échange et de transfert de technologie pour les experts, les chercheurs et les industriels.