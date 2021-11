Le Maroc d’aujourd’hui avance à grande vitesse sous la conduite éclairée de SM le Roi

L’écrivain et journaliste Mohamed Seddik Maâninou a souligné, jeudi, que le Maroc avance à grande vitesse et que plusieurs pays se sont rendus compte de l’essor et du chemin irréversible emprunté par le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

« Le Maroc d’aujourd’hui avance à grande vitesse, et plusieurs pays se sont rendus compte de l’essor et du chemin irréversible emprunté par le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI », a indiqué M. Maâninou, qui était l’invité des « Soirées patrimoniales », une série de rencontres culturelles initiées par la Fondation « Maroc du Patrimoine ».

Dans son intervention lors de cette rencontre virtuelle, destinée à mettre la lumière sur l’importance de la préservation du patrimoine matériel et immatériel du Royaume, M. Maâninou a relaté les principaux évènements qui se sont déroulés au Maroc avant, pendant et après la période du protectorat, allant de 1868 à 1912.

Il a, sur ce registre, focalisé sur les différents aspects et dimensions de la lutte d’influence que se livraient les principales puissances coloniales en l’occurrence la France, l’Espagne, l’Italie, la Grande Bretagne et l’Allemagne pour tenter de protéger leurs intérêts et se faire une place dans le Royaume.

Le chercheur en histoire s’est attardé sur la lutte menée par les différents sultans notamment Moulay El Hassan, Moulay Abdelaziz et Moulay Hafid pour contrer les visées hégémoniques des colonisateurs, relevant que ces puissances ont tout essayé pour affaiblir le Maroc (pressions financières… etc).

Intervenant à cette occasion, le président de la fondation initiatrice de cet évènement, Mohammed Azzelarab Amrani Joutei a indiqué que cette rencontre est la 47ème du genre organisée par la fondation dans le cadre de la série « Soirées patrimoniales », qui se veulent un espace de réflexion académique, consacré à la recherche et à la mise en valeur du patrimoine et de l’histoire du Maroc.

La Fondation « Maroc du Patrimoine », basée à Fès, s’assigne comme objectifs la contribution à la préservation du patrimoine culturel et artistique, la prise de conscience des fondements et des valeurs du patrimoine immatériel, le développement de la recherche scientifique et technique en matière de conservation du patrimoine et la promotion des projets de développement humain ciblant le patrimoine.

Elle tend également à organiser des congrès, des rencontres et des manifestations artistiques et scientifiques, tout en contribuant à la publication de revues et d’ouvrages culturels, outre l’organisation de sessions de formation pour les jeunes dans divers domaines.

