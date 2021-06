Le Maroc en tête du championnat arabe d’athlétisme avec 31 médailles

La sélection marocaine d’athlétisme (messieurs-dames) a terminé en tête du tableau des médailles au terme de la 4e et dernière journée du 22e championnat arabe d’Athlétisme, organisé du 16 au 20 juin à Tunis et qualificatif pour les jeux olympiques de Tokyo.

Les athlètes marocains, qui ont totalisé 31 médailles (10 or, 9 argent et 12 bronze), devancent les sportifs tunisiens qui terminent deuxièmes avec 16 médailles (7 or, 7 argent et 2 bronze) et algériens (3e) avec 21 breloques (6 or, 7 argent et 8 bronze).

La 4e place est revenue à Bahreïn qui aura totalisé 11 médailles (6 or, 3 argent et 2 bronze), devant l’Egypte 5e avec 19 médailles (5 or, 10 argent et 4 bronze) et l’Irak (6eme) avec 13 médailles (5 or, 2 argent et 6 bronze).

A l’occasion de cette quatrième et dernière journée, les athlètes marocains se sont particulièrement illustrés. Noura Ennadi avait ouvert le bal en décrochant la première breloque d’or de la journée sur l’épreuve des 400m Haies avant que le quatuor Lamiae Lhabze-Soukaina Hajji-Assia Raziki-Noura Ennadi ne survole les 4x400m

Les médailles d’argent ont été l’œuvre d’Oussama Nabil sur 800m, Zineb Zeroual au lancer de poids et Mouhcine Khoua au saut en longueur.

Les médailles de bronze de cette dernière journée ont été remportées par Ismail Manyani sur 400m Haies, Hassan Moujahid sur 800m, Rahma Tahiri sur 1500m, Bachir Mbarki au lancer de disque et Soufiyan Bouqantar sur 5000m.

La sélection marocaine, faut-il noter, surplombait le tableau des médailles depuis la deuxième journée de la compétition.

Pour rappel, vingt quatre athlètes marocains sont engagés dans ce 22e championnat arabe d’Athlétisme qui a connu la participation record de plus de 400 sportifs d’une vingtaine de pays différents.

A noter que ce championnat arabe édition 2021, auquel prennent part, notamment, des sportifs représentant la Tunisie (pays hôte), l’Arabie Saoudite, le Qatar, l’Irak, Oman, le Yémen, la Palestine, la Jordanie, le Soudan, Bahreïn, le Koweït, l’Egypte et le Liban, revêt une grande importance pour les athlètes arabes en tant qu’étape qualificative pour les prochains jeux olympiques de Tokyo 2020, prévus cet été.

Il constitue ainsi l’occasion pour les sportifs en question à réaliser les minima requis afin de composter leurs billets pour les olympiades.

Voici la liste des médailles marocaines :

Or :

Lamiae Lhabze-Soukaina Hajji-Assia Raziki-Noura Ennadi sur 4x400m

Sara El Hachimi-Hajar Eddaou-Yousra Lajdoud-Salma Lahlali sur 4x100m

Noura Ennadi sur 400m Haies

Hassan Toriss au semi-marathon

Rahma Tahiri sur 5000m

Assia Raziki sur 400m

Soukaina Hajji sur 800m

Mohamed Tindouft sur 300m steeples

Ghizlane Siba au saut en hauteur

Fatima-Ezzahra Gardadi sur 10000m

Argent :

Oussama Nabil sur 800m

Yousra Lajdoud au saut en longueur

Zineb Zaroual au lancer de poids

Abdellatif Sadiki sur 1500m

Rkia El Moukim au semi-marathon

Othmane El Goumri au semi-marathon

Hanane Qalouj sur 10000m

Mohamed Hamadi au triple saut

Mouhcine Khoua au saut en longueur

Bronze :

Anas Essayi sur 1500m

Salma Lahlali sur 400m

Mohamed Koussi sur 110m Haies

Noura Ennadi sur 100m Haies

Ismail Manyani sur 400m Haies

Hassan Moujahid sur 800m

Rahma Tahiri sur 1500m

Bachir Mbarki au lancer de disque

Soufiyan Bouqantar sur 5000

Hanene Qalouj au semi-marathon

Soukaina Zakkour au lancer de marteau

Mouhcine Outalha sur 10000m.

