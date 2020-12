Le Maroc entre au Conseil d’Administration de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie

Le Royaume du Maroc entre au Conseil d’Administration de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL), basé à Hambourg, en Allemagne, indique lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le Maroc sera représenté au sein de ce Conseil d’administration par Madame Zohour Alaoui, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Allemagne et ancienne Présidente de la 39 ème session de la Conférence Générale de l’UNESCO, pour un mandat de quatre (04) ans.

“Cette nomination entre dans le cadre de la Haute Vision clairvoyante et avant-gardiste de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, visant à renforcer davantage la présence de notre pays dans les différents instances et organismes internationaux et de la diversifier”, ajoute la même source.

Elle témoigne également de la reconnaissance des efforts continus déployés par le Royaume en matière d’éducation et d’apprentissage continu, souligne le communiqué.

L’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) est l’un des Instituts d’éducation de l’UNESCO et la seule unité organisationnelle de l’ONU dotée d’un mandat mondial pour l’apprentissage tout au long de la vie.

L’UIL encourage et soutient l’apprentissage tout au long de la vie en se focalisant sur l’éducation des adultes, la formation continue, l’alphabétisation et l’éducation de base non formelle. Ses actions portent en particulier sur une plus grande égalité face à l’éducation pour les groupes défavorisés et dans les pays les plus affectés par la pauvreté et les conflits.

Il est à noter que l’UIL tiendra sa septième Conférence Internationale sur l’Education des Adultes (CONFINTEA VI) au Maroc en 2022.

Le Royaume sera le premier pays arabe, africain et musulman à accueillir cette Conférence, laquelle se tient généralement tous les 12-13 ans, relève le communiqué.

( Avec MAP )