Le Maroc est l’un des meilleurs pays en développement dans la production et la fabrication de voitures

Le quotidien jordanien ‘’Al-Dustour’’ a souligné que le Maroc est l’un des meilleurs pays en développement dans le domaine de la production et la fabrication de voitures, le Royaume étant devenu une destination pour les grandes sociétés internationales.

Le quotidien a relevé dans un article de l’écrivain Hazem Kashoue, que «le Maroc est le leader de l’industrie automobile dans les pays en développement, puisqu’il est le premier en Afrique et le meilleur dans le monde arabe, et il exporte les meilleures voitures vers les pays européens et d’autres pays, ce qui a fait du Royaume l’un des meilleurs pays en développement dans la production et la fabrication de voitures ».

L’auteur de l’article a indiqué que l’industrie automobile représente environ 20 pc du produit intérieur brut, notant que Tanger est devenue l’une des villes importantes qui attire de nombreuses entreprises internationales pour la fabrication et la production de voitures.

«On s’attend à ce que la production automobile au Maroc atteigne un million de voitures cette année, un chiffre qui ferait du Royaume l’un des pays producteurs de voitures les plus importants au monde», a-t-il souligné.

Et de poursuivre que l’implantation d’entreprises internationales telles que « Renault » et « Peugeot », en plus de la société chinoise « BYD » pour l’industrie automobile, conduira le Maroc à créer un climat d’investissement favorable dans ce domaine.

Il a attribué ce progrès réalisé par le Maroc dans le domaine de l’industrie automobile et la place de leader qu’il occupe dans le domaine de l’industrie lourde, dans laquelle il concurrence les grands pays internationaux, à l’adoption par le Royaume de la politique de décentralisation et à la mise en place d’incitations fiscales qui encouragent l’implantation des industries et attirent des investissements.

Avec MAP