Le Maroc estime hautement la position constante du Bahreïn soutenant son intégrité territoriale (Ambassadeur)

Le Maroc estime hautement la position constante du Royaume du Bahreïn soutenant l’intégrité territoriale du Royaume et sa souveraineté sur son Sahara, a souligné l’ambassadeur du Maroc au Bahreïn, Mustafa Benkhayi.

Dans un entretien accordé, vendredi, à l’Agence de presse de Bahreïn (BNA) à l’occasion du 45è anniversaire de la Marche verte, le diplomate marocain a salué l’appui politique et moral fort du Bahreïn qui ne cesse d’être apporté au Royaume du Maroc en matière de défense de la question du Sahara marocain dans le cadre des Nations unies, des organisations et des fora régionaux et internationaux.

Cette position, hautement estimée par le Maroc, renforce son attachement aux relations fraternelles solides et prometteuses avec le Bahreïn qui se développent de manière continue à tous les niveaux, grâce aux orientations clairvoyantes de SM le Roi Mohammed VI et Son frère SM le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, a-t-il ajouté.

Les relations bilatérales entre les deux pays s’orientent vers davantage de coopération, de solidarité et de concertation pour parvenir à un partenariat singulier et stratégique, a-t-il relevé, notant que les liens unissant les deux pays sont marqués du sceau de fidélité et de fraternité.

S’agissant du 45è anniversaire de la Marche verte, l’ambassadeur du Maroc a souligné que cet événement revêt une importance symbolique vu qu’il a permis au Maroc de récupérer son Sahara de manière pacifique et avec une forte adhésion populaire en réponse à l’appel du Roi et de la patrie, faisant remarquer que cet événement représente un point d’ancrage solide dans la gestion du processus de défense de la première cause nationale et consolide sa position en tant que pays leader et innovateur en matière de proposition de solutions pacifiques.

La Marche verte devient aujourd’hui une source d’inspiration pour amorcer un processus de développement durable et permanent, a-t-il estimé, relevant que cet anniversaire coïncide avec nombre d’acquis et de réalisations inédits accomplis par le Maroc sur le terrain au niveau du Sahara marocain, sous la conduite éclairée de SM le Roi et à la faveur de Son engagement personnel dans des politiques marocaines continentales et régionales.

Cette donne a été cruciale pour amener plusieurs pays à changer leurs positions en faveur du Maroc dans sa défense du Sahara marocain, s’est-il félicité, relevant que les provinces du Sud vivent aujourd’hui sous le rythme de réalisations et développements tangibles ayant permis au Maroc d’engranger des acquis politiques dont le dernier en date est la résolution 2548 du Conseil de sécurité sur le Sahara qui était claire dans la détermination des véritables parties au conflit régional artificiel et dans son réaffirmation du caractère réaliste, pragmatique, crédible et sérieux de l’initiative d’autonomie, présentée par le Maroc en 2007.

