Le Maroc et Israël annoncent le lancement d’une ligne de vols directs après le Ramadan

La mobilité touristique entre le Maroc et Israël sera renforcée via l’exploitation d’une ligne de vols directs après le Ramadan, selon une déclaration du représentant du bureau de liaison du Maroc à Tel Aviv, Abderrahim Bayoud, citée par le site Jérusalem Post.

Lors d’une rencontre, organisée mardi 20 avril 2021, Abderrahim Bayoud et le ministre israélien de la coopération régionale, Ofir Akunis, ont discuté de l’application du nouvel accord de paix et de la coopération entre les deux pays.

« Cet accord de paix a un potentiel énorme dans les domaines du commerce, de l’économie, du tourisme, de la technologie et de l’innovation. L’accord change fondamentalement la situation politique dans notre région, créant une atmosphère entièrement nouvelle au Moyen-Orient », a déclaré Akunis.

Pour sa part, Abderrahim Bayoud a annoncé que les vols directs entre le Maroc et Israël devraient être opérationnels après le mois de ramadan.

Cette réunion intervient quelques heures après l’annonce du chargé d’affaires temporaire d’Israël au Maroc, David Govrin, sur son compte Twitter mardi 20 avril, qu’ « un groupe de voyagistes israéliens est en visite actuellement au Maroc ».

Selon David Govrin, « cette visite entre dans le cadre des préparatifs des vols directs et la prospection de nouveaux sites touristiques dans le pays ». Elle vise aussi à baliser le terrain pour que le Maroc puisse recevoir un plus grand nombre de touristes israéliens, contribuer à l’ouverture des deux peuples, l’un envers l’autre, et placer le tourisme au service de la paix, ajoute l’ambassadeur.