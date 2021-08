Le Maroc et Israël signent trois accords de coopération

Le Maroc et Israël ont signé, mercredi à Rabat, trois accords de coopération à l’occasion de la visite au Royaume du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid.

Paraphés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue israélien, ces accords sont relatifs aux domaines politique, culturel, de la jeunesse et des sports et des services aériens.

Il s’agit d’abord d’un mémorandum d’entente sur l’établissement des mécanismes relatifs aux consultations politiques qui a pour objectif de contribuer à l’approfondissement et au renforcement des relations multiformes de coopération entre les deux pays.

Ce mémorandum porte également sur la tenue par les deux pays de consultations régulières pour examiner les différents aspects des relations bilatérales, en plus d’échanger les points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt mutuel et sur les développements de la scène régionale et internationale.

Les consultations sur les relations bilatérales couvriront les domaines politique, économique, commercial, scientifique, technique et culturel.

Le deuxième texte est un accord de coopération dans les domaines de la culture, de la jeunesse et des sports.

Convaincues qu’une coopération bilatérale efficiente dans les domaines de la culture, de la jeunesse et des sports contribuera au renforcement de leurs relations et au développement de liens mutuellement bénéfiques, les deux parties ont conclu cet accord qui instaure un cadre à travers lequel elles appuient et encouragent le développement de la coopération bilatérale en la matière.

Le troisième accord porte sur les services aériens entre les gouvernements du Maroc et d’Israël.

Le principal objectif de cet accord est de promouvoir le système de l’aviation internationale basé sur la concurrence entre les compagnies aériennes et d’établir des réseaux de transport aérien fournissant des services qui répondent aux besoins du public en termes de voyages et de livraisons, avec des prix compétitifs et des services sur marchés ouverts.

Assurer le plus haut degré de sécurité au niveau du transport aérien international et réaffirmer les profondes préoccupations des deux pays à l’égard des actes et menaces contre la sécurité des personnes et des biens dans l’aviation civile, figurent également parmi les objectifs de cet accord.

( Avec MAP )