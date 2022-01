Le Maroc et le Mexique entendent donner un nouvel élan à la coopération universitaire

L’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, et le président de l’Université nationale autonome du Mexique, Enrique Graue Wiechers, ont examiné, mardi à Mexico, les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine scientifique et académique.

Dans une allocution à cette occasion, M. Graue Wiechers a salué l’excellente coopération qui existe, depuis 2016, entre les universités des deux pays, notamment l’Université Mohammed V de Rabat et l’Université autonome du Mexique, qui s’est concrétisée à travers plusieurs accords et partenariats portant principalement sur l’échange d’étudiants et de professeurs et l’organisation conjointe d’événements académiques.

M. Graue Wiechers a souligné que cette coopération a porté également sur la collaboration dans la production de 42 publications entre 2016 et 2021, en plus d’une augmentation de la production académique, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture, de la biologie, des sciences de la vie et terre et des technologies.

Il a ajouté que l’Université autonome du Mexique travaille actuellement avec plus de 16 établissements de l’enseignement supérieur au Maroc, en plus d’environ 14 autres établissements universitaires dans la perspective d’établir des partenariats dans les années à venir.

Pour sa part, M. Lebbar a souligné l’importance de multiplier les initiatives pour développer davantage les relations maroco-mexicaines, à travers notamment la dynamisation de la coopération académique.

« Le développement de notre coopération avec cette prestigieuse université est de nature à favoriser les relations distinguées entre les deux pays pour les hisser au niveau escompté », a-t-il soutenu.

L’ambassadeur de SM le Roi a indiqué que le président de l’Université mexicaine, en appui à ces efforts, a proposé la signature d’un certain nombre d’accords entre des instituts et universités mexicains et leurs homologues marocains.

Les deux parties ont également discuté, au cours de cette rencontre, des possibilités d’établir un partenariat entre l’Université nationale autonome mexicaine, l’une des plus grandes et des plus prestigieuses d’Amérique latine, et l’Université d’Al-Qarawiyyin au Maroc, la première université au monde.

MM Lebbar et Graue Wiechers ont aussi évoqué une prochaine visite au Maroc du président de l’Université nationale autonome du Mexique, afin de renforcer les accords existants et d’établir de nouveaux partenariats et jumelages avec des universités marocaines.

L’Université nationale autonome du Mexique est l’institution universitaire la plus importante du Mexique, la plus grande université à campus unique dans les deux continents américains en nombre d’étudiants et la seule université de ce pays à compter parmi ses anciens étudiants, des lauréats du prix Nobel. Son campus est aussi classé par l’UNESCO comme un patrimoine mondial de l’humanité.

Avec MAP