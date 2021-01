Le Maroc et les États-Unis travaillent ensemble pour enrayer la prolifération d’armes de destruction massive.

L’Ambassade des États-Unis au Maroc a affirmé, dans un post publié sur ces réseaux sociaux, que le Maroc et les États-Unis coopèrent et travaillent ensemble sur le renforcement de leur partenariat stratégique pour la prévention de la prolifération d’armes de destruction massive.

Ce mercredi 27 janvier 2021, des représentants du Maroc, des États-Unis, de la Tunisie et de la Libye ont participé à un forum virtuel, organisé en collaboration avec le ministère des Affaires Etrangères et le Centre Stimson, référence internationale dans le domaine de la lutte contre la prolifération nucléaire et des armes de destruction massive, en vue de traiter l’importance du recours aux sanctions internationales pour arrêter la propagation de ces armes.

Selon le post de l’ambassade, cet atelier est axé sur le dialogue stratégique entre les États-Unis et le Maroc. Il renforce également le partenariat stratégique multidimensionnel entre les deux pays. L’ambassade des États-Unis d’Amérique se félicite de l’étroite coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de ses efforts pour organiser cet événement.