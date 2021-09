Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy, en partenariat avec l’AMEE, inaugure le 7 septembre une « War Room Green Economy » multipartite, pour la promotion des projets verts.

M. Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, accompagné de M. Saïd Mouline, Directeur Général de l’AMEE, lance à Rabat une « War Room » dédiée à la promotion de l’économie verte.

Ce dispositif a pour objectif la mise en place d’un cadre attractif pour l’émergence d’un écosystème favorable à l’économie verte, permettant de générer de l’emploi pérenne, de soutenir l’industrie marocaine à substituer les importations et augmenter les exportations tout en décarbonnant ses process, d’améliorer la balance commerciale, et de relancer l’économie post-covid à travers une banque de projets.

→Lire aussi : Maroc/ONUDI : Lancement du Partenariat pour l’Action en faveur de l’Économie Verte

La banque des projets d’investissement vise à encourager l’entrepreneuriat industriel vert, affirmer la place industrielle du Maroc, et positionner notre pays sur de nouveaux marchés liès à l’économie verte. Une première liste a permis d’identifier 35 fiches répartis sur l’ensemble du territoire national. Cette première vague de fiches sera complétée par des fiches élaborées par les différents partenaires de la Cellule.

Les locaux de l’AMEE vont accueillir cette nouvelle War Room dédiée à l’économie verte, qui réunira les différentes parties prenantes autour d’une seule table pour garantir un cadre de cohérence globale et de réflexion collective, et fluidifier la circulation de l’information et l’échange de données inter-entités, en vue de réaliser des objectifs chiffrés. Elle permettra aussi une recherche plus rapide, efficace et flexible des ressources administratives à la recherche de solutions aux problématiques de l’économie verte et du développement durable.

La War Room, dont l’installation et la gestion se feront en parfaite coordination avec les différents partenaires, sera composée de 7 axes organisés autour d’un Project Management Office (PMO) au sein du siège de l’AMEE à Rabat. Les 7 axes représentent 7 chantiers qui regroupent l’ensemble des actions à entreprendre sur l’ensemble de la chaîne de valeur sur les plans règlementaires, d’approvisionnement, du foncier, et de normalisation. Les chantiers incluent également l’appui financier aux projets de valorisation, le renforcement des capacités et la communication.

La War Room, à travers ses différentes composantes et intervenants, servira ainsi à accélérer le processus de prise de décision, définir les priorités et adresser les prérequis, isoler et actionner les Quicks Wins, renforcer la coordination et le suivi des actions entre les différents ministères et partenaires, et garantir la levée des barrières auprès des porteurs de projets.