Le Maroc membre de la coalition internationale pour le renforcement de l’autonomisation économique des femmes

Une coalition de 31 pays, dont le Maroc, a procédé vendredi au lancement de l’Appel à l’action sur l’autonomisation économique des femmes à travers le monde. Dirigée par les États-Unis, cette initiative encourage les pays à promouvoir l’autonomisation économique des femmes pour éliminer les obstacles juridiques à la participation économique des femmes. Cet appel est une opportunité d’action coordonnée pour s’assurer notamment que les femmes sont habilitées à conduire la réponse mondiale au COVID-19 et la reprise économique.

Dans une allocution à l’occasion de la cérémonie de lancement virtuelle de cette initiative, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a indiqué qu’en tant que membre du groupe porteur de cette initiative, le Maroc “adhère entièrement à son esprit”.

“Je suis convaincu que cet appel à l’action contribuera à amplifier la promotion des droits des femmes, leur prospérité et leur contribution à la paix et à la stabilité dans le monde”, a affirmé M. Bourita, soulignant que les femmes sont de puissants catalyseurs de changement.

“Nous sommes convaincus qu’investir dans l’égalité des genres n’est pas une option. Il s’agit de la seule façon de réaliser un développement durable”, a-t-il dit lors de cet évènement auquel ont pris part notamment le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo et la conseillère du président Donald Trump. “Aujourd’hui, alors que nous retroussons nos manches afin de lutter contre la pandémie de la COVID, de redresser nos économies et de nous efforcer de réaliser les ODD, assurons-nous que les femmes sont autonomisées, que leurs voix sont entendues et qu’elles participent pleinement et sur le même pied d’égalité que les hommes à la construction de nos sociétés, de notre monde et de notre avenir”, a ajouté le ministre.

De son côté, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a exprimé la gratitude des États-Unis pour le leadership et le partenariat du Groupe principal visant à garantir que les femmes aient la capacité de participer librement et pleinement à l’économie mondiale.

“Nous sommes fiers d’être à vos côtés alors que nous signons l’appel à l’action d’aujourd’hui, et j’ai hâte d’accueillir davantage de pays dans cet effort. Vous êtes des partenaires sur lesquels nous pouvons compter et nous n’oublierons pas votre leadership ici aujourd’hui, alors qu’ensemble nous faisons progresser nos valeurs communes de paix et de prospérité”, a souligné M. Pompeo.

La conseillère du président Ivanka Trump a, ajouté, pour sa part: “Ce tout premier Appel à l’action des Nations Unies pour l’autonomisation économique des femmes, qui s’appuie sur les piliers de l’Initiative pour le développement et la prospérité mondiaux des femmes (W-GDP), est une reconnaissance de l’engagement collectif des États-Unis et des 31 pays qui composent le Groupe principal, à offrir des opportunités économiques aux femmes du monde entier. Nous sommes impatients de continuer à développer ce soutien”.

Outre le Maroc, le groupe principal comprend l’Afghanistan, l’Albanie, le Bhoutan, le Brésil, le Cap-Vert, la Colombie, le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Estonie, la Hongrie, l’Inde, la Jamaïque, le Japon, le Kazakhstan, la Malaisie, les Maldives, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pérou, le Qatar, la République de Corée, les Îles Marshall, Rwanda, Saint-Marin, l’Arabie saoudite, la Tunisie, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, l’Ouzbékistan et le Vietnam.

