Le Maroc parmi les cinq pays les plus sûrs pour voyager pendant la pandémie

Le Maroc se classe parmi les cinq destinations de voyage les plus sûres pour la troisième semaine consécutive.

Cela est devenu possible grâce à l’efficacité de la campagne de vaccination contre le coronavirus, rapporte AZERTAC en référence à l’agence de voyage allemande Tourlane.

Émergeant dans les destinations de voyage les plus sûres à la mi-février 2021, deux semaines après le début de la campagne de vaccination, le Maroc a depuis progressé de quatre places et est désormais classé 5e au classement Tourlane, devant la Nouvelle-Zélande, l’Islande et le Zimbabwe.

Les experts sont convaincus que le Maroc se prépare à une renaissance après la pandémie de COVID-19.

Outre la stabilité politique et les progrès en matière de sécurité, le Maroc a fait preuve d’une bonne résilience et d’une très bonne gouvernance pour contrer les impacts négatifs causés par le coronavirus. La mise en place d’un fonds de sécurité pour soutenir le secteur touristique, les dépistages de masse et la mise en œuvre d’une stratégie de vaccination ont permis au Royaume de survivre à cette période avec un minimum de perturbations.

Le classement était basé sur divers critères, tels que le taux de notification à 14 jours des cas de COVID-19 et le score de gouvernance internationale de la santé (RSI).

Nigar Jafarli

Correspondant du personnel d’AZERTAC

Rabat