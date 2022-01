Le Maroc plaide pour un nouveau partenariat gagnant-gagnant entre l’UE et l’Afrique

Par Mouhamet NDIONGUE

Le Maroc a appelé, lundi, à un nouveau partenariat gagnant-gagnant entre l’Union européenne (UE) et le continent africain, la France assurant la présidence tournante du Conseil de l’UE.

« Il est nécessaire de définir ensemble un pacte commercial et industriel commun, fondé sur les atouts de l’Europe en tant que puissance industrielle renouvelée et innovante et de l’Afrique qui offre des relais de compétitivité décarbonée en termes de production, d’innovation et de services », a déclaré le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Le ministre a prononcé cette allocution, par visioconférence, avant une conférence internationale sur le thème « Les relations commerciales Union européenne-Afrique : vers de nouveaux partenariats », tenue, lundi, en format hybride à Paris, marquant le début de la présidence française du Conseil de l’UE pendant six mois.

Cette conférence internationale vise à mettre en lumière le partenariat européen avec l’Afrique en matière de commerce et d’investissement, à quelques semaines du sommet UA-UE et la priorité de refondre le partenariat européen avec l’Afrique. Organisée en plusieurs tables rondes, la conférence aborde les enjeux actuels et l’état d’avancement du partenariat économique et commercial UE-Afrique.

La conférence aborde également le potentiel et les perspectives des relations commerciales et d’investissement entre l’UE et les pays africains, à travers le prisme des accords commerciaux existants en Afrique du Nord, d’une part, et en Afrique subsaharienne, d’autre part.

Dans son allocution, M. Mezzour a souligné la nécessité primordiale d’améliorer la compétitivité des entreprises africaines et la création d’emplois des deux côtés de la Méditerranée, et de construire un nouveau partenariat gagnant-gagnant, plaidant pour une coopération Nord-Sud-Sud plus ambitieuse.

Cette coopération Nord-Sud-Sud, comme l’a souligné M. Mezzour, doit également s’inscrire dans une approche commune et complémentaire qui inclut le maintien et le développement des industries européennes implantées en Afrique, une relocalisation des chaînes de valeur asiatiques dans l’espace euro-méditerranéen-africain, la capitalisation sur la proximité géographique, des coûts logistiques réduits, un gain de compétitivité, ainsi qu’une réduction de l’empreinte environnementale.

M.Mezzour a également souligné que « les pays des deux rives de la Méditerranée peuvent compter sur le soutien et la mobilisation du Maroc pour l’approfondissement et la modernisation de nos accords et de notre ambition en matière de commerce et d’investissement, permettant à nos deux rives de rencontrer ensemble les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. »

Il a également passé en revue les projets structurants d’envergure menés au Maroc, notamment les ports, les aéroports, les zones d’accueil industriel des technologies, les énergies renouvelables ainsi qu’une industrie, aujourd’hui, reconnue mondialement pour sa compétitivité et le savoir-faire de son capital humain.

Cette évolution a accru l’attractivité du Maroc vis-à-vis de ses partenaires traditionnels et en a attiré de nouveaux, a déclaré le ministre, notant que la crise sanitaire a révélé la résilience et l’ingéniosité de l’industrie locale et de son grand potentiel. C’est pourquoi la reprise économique y a été plus rapide qu’ailleurs, grâce à la mobilisation et à l’engagement de ses opérateurs industriels, a-t-il déclaré.